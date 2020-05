Higueras no se afiliará a Más Madrid pero hace 3 días recomendaba un artículo sobre su proceso de constitución

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, anunciaba ayer que no se afiliará a la plataforma que surja en el proceso de constitución a iniciar este mes de junio porque se decanta por mantener "un perfil independiente, apartidista que no apolítico", aunque hace tres días la propia edil recomendaba la lectura de una tribuna de opinión sobre este proceso, han indicado distintas fuentes de la organización a Europa Press.

El pasado 27 de mayo los concejales de Más Madrid Nacho Murgui y Marta Gómez Lahoz firmaban una tribuna de opinión bajo el título 'Construir un nuevo espacio político desde la democracia participativa', en la que abordaba el proceso de desarrollo participativo de la organización municipal de Más Madrid.

"Recomiendo la lectura de este artículo publicado por Marta Gómez y Nacho Murgui de Más Madrid", escribía en Twitter Marta Higueras el pasado 27 de mayo. Tres días después anunciaba que no participaría en el proceso. "A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en política institucional y siempre lo he hecho desde un perfil independiente, apartidista, no apolítico. Quiero transmitiros mi decisión de continuar trabajando así en el grupo municipal Más Madrid", sostenía ayer sábado.

En la tribuna firmada por Murgui y Gómez Lahoz en Eldiario.es, consultada por Europa Press, los dos ediles defendían que "vuelve a hacerse patente la necesidad de nuevas formas de organización con una participación real, que sirvan como vehículo de la ciudadanía para la defensa de sus intereses y necesidades".

Tras hacer un repaso al terremoto político que trajo consigo el 15M, que impulsó "nuevas formas de participación democrática más reales, cercanas y directas", hoy resultan necesarias de nuevo ante la reproducción de algo parecido al supuestamente quebrado bipartidismo aunque reformulado "bajo la forma de un polo progresista y un polo conservador con fuerte tufo reaccionario".

"Hoy vuelve a hacerse patente la necesidad de nuevas formas de organización con una participación real, que sirvan como vehículo de la ciudadanía para la defensa de sus intereses y necesidades, para gobernar desde la empatía, la cercanía y la escucha", exponían los ediles de Más Madrid, que ponen el foco en "herramientas, procesos políticos y objetivos que exigen de un paciente trabajo de construcción a largo plazo, desde todos los ámbitos, lejos de las urgencias del ciclo electoral y más allá de los límites del terreno institucional".

Así explican en el artículo que desde hace un año la organización trabaja en un proceso de construcción de "un espacio político radicalmente democrático y transparente, que no reproduzca las fórmulas tradicionales de la política partidista y sea capaz de organizarse y funcionar sin abandonar la deliberación, la toma de decisiones colectivas y el control democrático de los órganos de dirección y de representacion política".

Se trabaja por constituir una organización con "espacios políticos no limitados por fronteras cerradas, sino por lindes abiertas que permiten un mayor intercambio y diálogo", cuyas columnas son que es "radicalmente democrático, ecologista, feminista, municipalista y solidario" y que pretende recoger "buena parte de las aspiraciones democráticas ampliamente extendidas en la sociedad y que no han contado ni cuentan en el binomio izquierda/derecha ni en el sistema tradicional de partidos con el protagonismo que merecen".