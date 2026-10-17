Un hombre sufre una parada cardiorespiratorio y se salva con la cadena de supervivencia en Getafe

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MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha sufrido una parada cardiorespiratoria este viernes mientras realizaba deporte en unos campos de fútbol en Getafe, en el sur de Madrid.

A las 22.40 horas, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recibido una llamada de emergencias alertando de la parada cardiorespiratoria, que ha sido desviada al SUMMA 112. Uno de sus médicos ha dado las indicaciones a los testigos y a la policía, que ya se encontraba en el lugar, para iniciar las maniboras de RCP básica con la ayuda de un desfibrilador semiautomático que había en las instalaciones. Tras dos descargas se ha logrado recuperar el pulso, según ha informado Emegencias 112.

Minutos después ha llegado una unidad del SUMMA 112 que ha estabilizado al paciente y le ha trasladado con buen pronóstico al Hospital.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha celebrado la cadena de supervivencia asegurando que funciona, con motivo del Día Europeo de la Parada Cardiaca.