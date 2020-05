El Hospital Gregorio Marañón estudia si los pacientes VIH cuentan con "especial protección" frente al Covid-19

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón han iniciado un proyecto para obtener información "fiable" acerca de la incidencia de infección sintomática y asintomática por SARS-CoV-2 en pacientes con VIH, y determinar si existen factores que "favorecen o protegen" de padecer la infección, incluyendo los fármacos antirretrovirales, para establecer una situación "precisa" del pronóstico de la infección en este grupo poblacional.

Con ello, este grupo de investigadores del Hospital Gregorio Marañón busca una explicación a la baja proporción de personas con VIH entre aquellas hospitalizadas por Covid19, que en España es aproximadamente del 0,7 por ciento, es decir, solo siete de cada 1.000 pacientes que han ingresado tienen infección por VIH como enfermedad de base.

Para ello realizará un estudio serológico a una cohorte de 15.000 personas con VIH para tratar de confirmar si en este colectivo la incidencia del virus es "muy baja" y si se debe a algunos de los medicamentos que utiliza, pues hay datos que algunas moléculas para tratar del VIH podría tener acción contra la proteína del virus y fomentar esa mayor protección.

En las grandes series de pacientes hospitalizados con Covid-19 publicadas hasta la fecha es "frecuente" la presencia de enfermedades de base como hipertensión, diabetes mellitus y cardiopatía crónica pero es muy poco usual la infección por VIH.

Este dato estadístico permite sostener la hipótesis de que quizá algunos de los fármacos antirretrovirales pudieran tener algún efecto protector frente a la infección por SARS-CoV-2, han explicado a Europa Press desde el centro hospitalario.

El proyecto titulado 'Infección por Covid-19 en pacientes infectados por VIH' se llevará a cabo en el seno de la cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS) integrada por pacientes con infección por VIH seguidos prospectivamente desde 2004 en más de 40 centros hospitalarios y con muestras archivadas de forma periódica en el BioBanco del Hospital Gregorio Marañón.

El objetivo principal es describir la frecuencia y características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con Covid-19 en CoRIS, así como los factores pronósticos de requerimiento de cuidados intensivos, utilización de ventilación mecánica, duración de ingreso y de mortalidad a lo largo de 2020. Para ello se incluirán los más de 15.000 pacientes inscritos en CoRIS hasta finales de 2019.

Otra finalidad es estudiar la seroprevalencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 mediante la determinación de anticuerpos IgG por pruena 'Elisa', en muestras archivadas en BioBanco VIH a lo largo del segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021. Para este estudio se seleccionarán de manera aleatoria algo mas 1.500 muestras de plasma.

El investigador principal del proyecto es el doctor Juan Berenguer del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas y jefe del Grupo de Investigación Clínica de VIH del IiSGM. En el Comité Coordinador del proyecto también figura la doctora Cristina Díez Romero del mismo servicio y grupo de investigación que Berenguer.

Según ha explicado este investigador, la disponibilidad de una cohorte prospectiva de pacientes con infección por VIH con muestras archivadas en BioBanco "permitirá obtener información fiable sobre muchos aspectos relacionados con Covid-19 este grupo de población incluyendo la incidencia de infección sintomática y asintomática, las características clínicas y los factores pronósticos".

"El estudio pretende responder a tres preguntas, esa percepción que tenemos de que personas con VIH están protegidas o no sometidas a particular riesgo de no infectarse por Covid-19 y no tener complicaciones graves, la segunda es depurar hasta qué punto los fármacos que toman pueden protegerles porque hay bases teóricas para pensar que sí y estudiar la cohorte de 15.000 personas hacer un estudio de seroprevalencia", ha explicado el facultativo.

Este proyecto multicéntrico dirigido por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) ha sido seleccionado dentro de la Convocatoria Express de Proyectos de Investigación sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III.