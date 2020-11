El hospital de pandemias será inaugurado a mediados de este mes con un primer módulo de hospitalización y UCI

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado este lunes que el hospital Isabel Zendal, más conocido como hospital de pandemias de Valdebebas, será inaugurado la segunda o tercera semana de noviembre y comenzará con un primer módulo de hospitalización y de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Estamos a toda máquina y preparados para recibir a pacientes", ha afirmado el consejero esta mañana en una entrevista en Es Radio recogida por Europa Press, en la que también ha señalado que este hospital albergará el almacén central del Servicio Madrileño de Salud, que cuenta con un margen de stock de productos sanitarios de 75 días por si el personal tiene que afrontar un aumento repentino de casos de coronavirus.

"Este hospital es un buen ejemplo no solo para Madrid, sino para el resto de España y para el mundo. Hay que adaptarse a la situación y hay que dar respuestas ágiles y en beneficio de los pacientes. Había que ponerlo en marcha cuanto antes. Y a pesar de lo que digan algunos, los profesionales ven con mucha ilusión un hospital de manera distinta al convencional porque la situación así lo requiere", ha manifestado.

Ruiz Escudero ha indicado que, tal y como estaba previsto, el sábado las constructoras le entregaron la obra y en estas semanas adaptarán las instalaciones y pondrán en funcionamiento este hospital, que cuenta con cinco módulos, tres de hospitalización, que podrá acoger a mil pacientes y 50 de UVI.

"Va a recoger lo mejor que vivimos con el hospital de Ifema y ser un complemento de la red hospitalaria para elegir un perfil de paciente que permita sacarlo de los hospitales tradicionales para que sigan tratando a los pacientes no Covid. Se trata de un tipo modular y muy adaptado a cada situación, pensado para Covid pero que puede evolucionar a otro tipo de actividad de complemento. Tiene un plan funcional muy elástico y con personal que saldrá de los hospitales y expertos que permitirá hacer un seguimiento muy bueno de los pacientes. Un modelo de éxito y ejemplo de construcción en cuatro meses, que debería ser un orgullo para todo el mundo, pero que a la izquierda no le gusta", ha apostillado.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Preguntado por la situación epidemiológica actual de la Comunidad de Madrid, el titular regional de Sanidad ha afirmado que, "con la debida prudencia", la tasa de incidencia del coronavirus en la región sigue descendiendo, al igual que los pacientes en UCI, "un descenso continuado en 6 semanas".

"La clave es hacer un seguimiento muy cercano, diario, de los perfiles, casi hay que ir casa a casa, calle a calle. Nosotros establecimos un modelo de monotorización de las zonas básica de salud y a partir de ahí ir fuimos tomando decisiones. Con ese modelo establecimos medidas restrictivas de manera selectiva y vimos que ese método funcionaba y al descender la incidencia acumulada fuimos más exigentes. Ha habido entre un 30 y un 80 por ciento en esas zonas básicas, como en Carabanchel, que estaba en mil y ahora en 300 casos", ha apuntado.

Enrique Ruiz Escudero ha defendido así este modelo "quirúrgico" de afrontar la segunda ola de la pandemia porque "hay que pensar en clave sanitaria, pero la vida sigue y los comercios tienen que abrir".

Respecto a los controles en Barajas, el consejero ha recordado que ofrecieron al Gobierno central hacer pruebas en el aeropuerto, pero ellos "se agarran al argumento burdo" de que llegaban pocos casos de Covid-19 a través de esa vía.

"Pero es que nosotros detectamos los que ya son críticos u hospitalizados. Y hay 170 pacientes viajeros de Barajas hospitalizados o en UCI, pero asintomáticos o con síntomas leves no se saben. Ha habido brotes en Galicia y Murcia asociados con el aeropuerto. Es difícil de entender que defiendan cierres perimetrales pero cualquiera pueda coger el puente aéreo", ha esgrimido.

Sobre un posible confinamiento domiciliario, el consejero ha respondido que del Ejecutivo central "se espera todo". "En el pasado Consejo Interterritorial el ministro de Sanidad dijo en palabras textuales que eso era la última opción y que había que evitarlo, pero no se dijo que no se iba a hacer. Hay que ver cómo evoluciona la pandemia y me parecería una temeridad si se toma esta medida si bajan los datos. En Madrid cometieron la fechoría de imponernos un estado de alarma cuando la cifra estaba bajando", ha concluido.