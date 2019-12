Un hospital público albergará el nuevo centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para jóvenes

Publicado 08/12/2019 10:29:38 CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hospital público de la Comunidad de Madrid albergará el nuevo centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para jóvenes con el objetivo de que "todos los padres que tengan la sospecha de que sus hijos puedan estar siendo víctimas de adicciones puedan acudir pronto a un profesional que estudie y analice cómo se encuentra y ver de qué manera puede salir".

Así lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha reconocido que la idea de la Consejería de Sanidad es que posteriormente se implante también en otros, para que sean referencia de sus centros de salud.

"El tema de la ludopatía se ha convertido en un problema y, precisamente por un problema de salud pública, no podemos mirar para otro lado. Nos estamos encontrando que en muchos municipios hay más casas de apuestas que casas de la juventud. Más oferta para las adicciones que para la información y para dar herramientas a los jóvenes para salir adelante", ha reconocido.

Para la líder del Ejecutivo autonómico, "si no hay ningún tipo de regulación impera la ley de la selva pero también el exceso se entromete en la libertad de las personas a la hora de emprender". Por ello, tal y como han defendido, desde la Comunidad de Madrid han paralizado temporalmente la concesión de licencias para abrir casas de apuestas y salones de juego hasta que den con la fórmula adecuada.

MÓVILES EN LOS COLEGIOS

Por otra parte, sobre el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, Ayuso ha recordado que desde la Consejería de Educación están impulsando una iniciativa para que los alumnos dejen "aparcados" los teléfonos móviles antes de entrar a clase.

El Gobierno regional quiere evitar que los niños "estén descentrados, dispersos, les cuente redactar o reflexionar". "Vamos a fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías. No significa prohibir el móvil, significa que cuando no toca no se tiene que meter en el aula", ha señalado.