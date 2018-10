El Hospital Puerta de Hierro reconoce el compromiso de sus profesionales con la excelencia asistencial

Publicado 27/09/2018 17:03:52 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda han sido reconocidos hoy por su compromiso con la excelencia asistencial, algo que se ha visto recompensado también con la obtención de numerosos certificados y reconocimientos, en un acto al que ha asistido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado el Gobeirno regional en un comunicado.

Este acto también ha contado con la participación del director general del Real Madrid C.F., José Ángel Sánchez, quien impartió la charla 'Real Madrid C. F., una historia de aspiración a la excelencia'.

Uno de los reconocimientos entregados ha sido el sello EFQM 500+ del Club de Excelencia en la Gestión. Esta distinción reconoce, a nivel europeo, la trayectoria de la entidad en la búsqueda y optimización de una excelente gestión empresarial adaptándose a los nuevos escenarios.

Premia también el trabajo en busca de la mejora continua, tomando como referencia el modelo de la Fundación Europea de Gestión de la Calidad (EFQM). Y certifica la calidad asistencial ofrecida por la Institución, la eficiencia de su gestión, la innovación y su clara orientación al paciente.

Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo de un importante número de profesionales del hospital que han trabajado en los diferentes aspectos evaluados.

En el informe final emitido por los evaluadores se destacaron varias 'buenas prácticas' que diferencian este centro de sus homólogos. Entre ellas, el Proyecto de Humanización del Hospital, una nueva APP para la gestión de la formación continuada de sus trabajadores, las reuniones diarias y semanales en las que se analiza la situación general del hospital y la Unidad de Atención al Paciente Institucionalizado (UAPI) del Servicio de Urgencias.

En el acto celebrado esta mañana en el Hospital Puerta de Hierro también se entregaron las certificaciones ISO 9001:2015 a 11 áreas y servicios del centro, así como la certificación medioambiental ISO 14001:2015 de la globalidad del hospital.

Se materializó la entrega del galardón Best in Class (BIC) en la categoría de mejor proyecto de Humanización. El jurado de los Premios Best in Class determinó que el mejor proyecto de Humanización de todos los presentados fue el del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en el que están implicados más de 200 profesionales de todas las categorías del centro.

ATENCIÓN ENFOCADA E INTEGRADA AL PACIENTE

El objetivo fundamental del Plan de Humanización del Hospital, que se enmarca en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria promovido desde la Consejería de Sanidad, es mejorar la calidad percibida por el paciente.

Este objetivo se enmarca en la línea propuesta de la atención enfocada e integrada en el paciente en la búsqueda de la excelencia asistencial.

Entre las actividades propuestas para la consecución del mismo, el ruido, el dolor, la intimidad y la comodidad y confort son, entre otras, las áreas en las que el hospital está trabajando desde 2016.

Asimismo, se reconoció la importancia del trabajo de los responsables de seguridad de cada uno de los servicios y unidades del hospital quienes, con su trabajo, garantizan la mejora continua de la calidad en todos los niveles de asistencia.

La obtención de todos estos reconocimientos pone de manifiesto el compromiso de todos los profesionales que integran el Hospital Puerta de Hierro de trabajar bajo unos estándares de excelencia, poniendo al paciente en el centro de todas sus iniciativas, tanto de gestión como asistenciales.