El Hospital de Torrejón inaugura 'Juntos somos invencibles', una exposición fotográfica de la pandemia

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Torrejón ha inaugurado 'Juntos somos invencibles', una exposición fotográfica que muestra la realidad de la pandemia de Covid-19 en el centro a través de 22 imágenes tomadas por los fotógrafos David de Loro y Rafa Cucharero, con la que rinde homenaje a profesionales y pacientes.

La muestra pone en valor "el compromiso, la valentía, la generosidad y la entrega de los más de 1.200 profesionales del hospital", al tiempo que rinde un tributo a la lucha de todos los pacientes, tanto a los que han superado la enfermedad como los que no pudieron con el virus, ha explicado el Hospital en un comunicado.

En el acto de inauguración, que tuvo lugar este jueves, estuvieron presentes profesionales sanitarios del centro, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el fotógrafo Rafa Cucharero, al que la gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Cristina Granados, agradeció "la valentía al realizar la sesión y la profesionalidad con la que las fotografías muestran la realidad vivida en el hospital".

"Tanto Rafa como David tuvieron que equiparse con equipos de protección completos para poder ponerse delante de los pacientes y tomar estas imágenes. Muchas gracias a ambos por el coraje y por hacer posible que tengamos ahora una muestra tan impactante del trabajo de nuestros profesionales", aseguró Granados en el acto.

Por su parte, el edil del municipio trasladó el agradecimiento de los ciudadanos hacia los profesionales del centro. "Lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo siempre que pueda. Gracias a todos y cada uno de vosotros, de corazón. Gracias, gracias, gracias", manifestó Vázquez.

'Juntos somos invencibles' es un trabajo documental realizado en el momento más duro de la pandemia y recoge momentos y escenas de gran carga emocional, así como gestos y miradas que reflejan la intensidad de las vivencias y el trabajo durante este periodo.

Todas las fotografías van acompañadas de testimonios reales de profesionales y pacientes de cada hospital, así como una leyenda inicial que resumen el sentir de la organización, todo ello en un soporte de cartón reciclable.

La selección de forma parte de una exposición a nivel nacional que Ribera Salud ha diseñado como circuito itinerante para todos los hospitales que gestiona el grupo sanitario en España.

De esta manera, 'Juntos somos invencibles' puede visitarse en los hospitales universitarios de Torrevieja y Vinalopó, en la provincia de Alicante, y en Povisa, en Vigo.

"Hemos sufrido, como todos, pero también hemos crecido y mejorado como personas y como profesionales. Y, sobre todo, hemos salido fortalecidos como organización de personas que cuidan de personas", aseguran desde Ribera Salud.