Los hospitales madrileños permiten ya visitas y acompañamiento a pacientes no Covid

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid permiten desde este lunes el servicio de acompañamiento y las visitas a pacientes ingresados en zonas no Covid de los centros hospitalarios, que han estado suspendidas durante la pandemia de Covid-19.

La Consejería de Sanidad, a través de Salud Pública, ha elaborado un protocolo con las medidas y recomendaciones a implementar que ha remitido a los hospitales de la región para su puesta en funcionamiento este mismo lunes.

La medida se ha adoptado ante la evolución favorable de la situación epidemiológica por la pandemia y posibilitará el regreso tras 20 meses de las visitas y el acompañamiento de pacientes no Covid en los hospitales madrileños, donde también regresará el voluntariado y se podrá acudir junto al interesado a las consultas de especialidades.

Las visitas se retomarán bajo las medidas de prevención sanitaria, es decir, con la obligatoriedad de mascarilla, distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y medidas de higiene de manos. Además, se recomienda que no acudan a los centros hospitalarios personas que no cuenten con la pauta completa de vacunación o que tengan la condición de inmunosuprimidos.

Cada hospital establecerá los límites horarios y el número máximo de personas pero se recomendará siempre que no coincidan en las habitaciones compartidas más de una persona o acompañante por paciente.

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES Y VOLUNTARIADO

Igualmente, se posibilitará a pacientes y hospitalizados pasear por los pasillos o zonas establecidas si el personal sanitario así lo ha indicado como recomendación en medida terapéutica.

De la misma forma, estos centros permitirán el acompañamiento de pacientes para las consultas de especialidades, como los seguimiento de los embarazos.

Además, se empezará a permitir el acceso de todas las organizaciones y asociaciones que realizan labores de voluntariado como acompañamiento. En estos casos, deberán realizar una correcta higiene de manos antes de entrar y al salir de las habitaciones, mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar el contacto estrecho con pacientes y sus familiares o acompañantes. Además, también se advierte de la necesidad de que estén vacunados.

NORMAS GENERALES EN HOSPITALES

De manera general, quienes acudan a un centro hospitalario deberán llevar mascarilla durante toda la estancia en el mismo, aunque no estarán permitidas aquellas que tengan válvula de exhalación, y además deberán llevar a cabo una correcta higiene de manos con solución hidroalcohólica al entrar y salir del recinto, así como en la habitación.

Igualmente, se recomienda retirar anillos y pulseras y no tocar

superficies fuera de la habitación del paciente, así como introducir objetos que no sean imprescindibles para el cuidado del paciente. También se pide que evitar el contacto físico y mantener la distancia interpersonal con el enfermo, no interactuar con otros pacientes y respetar las restricciones de capacidad en ascensores y salas de espera.

"Este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia", destacó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando anunció la medida el pasado viernes.

La decisión de la Consejería de Sanidad se produce en base a la mejora de la situación epidemiológica por el Covid-19 en la región, con una caída paulatina de la incidencia acumulada hasta rozar los 50 de nuevos casos por cada 100.000 habitantes, considerado como riesgo bajo.

Un relajamiento de las restricciones que se suma a las que entraron en vigor recientemente que recogían el levantamiento de la práctica totalidad de las restricciones establecidas en la actividad económica, social y cultural de la región.