Hostelería Madrid cree que la propuesta de parón de Aguado haría desaparecer un 40% del sector

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hostelería Madrid ha sostenido que la propuesta del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de realizar un parón de la actividad antes de Navidad haría desaparecer un 40 por ciento del sector.

"El cierre de los locales hasta 21 días haría desaparecer gran parte de los restaurantes y cafeterías y bares que ya están al límite. Esto provocaría que, para Navidad, mucha hostelería estaría cerrada y en lugar de un 'stop and go' se produciría un 'stop and stop'", ha señalado Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid.

Más allá de esta medida, desde la asociación, han pedido que "se consí trole la venta de alcohol en los comercios y gasolineras a partir de las 23 horas para frenar las fiestas privadas de jóvenes que se están produciendo en Madrid".

Hostelería Madrid ha incidido, a través de un comunicado, en que en la Comunidad existen más de 9.200 restaurantes para los que los turnos de cenas del fin de semana suponen entre un 40 y un 50 por ciento de su facturación.