Ifema espera que se alcance una "solución" a la huelga del taxi y recuerda que reportan 700 millones al año al sector

Publicado 17/01/2019 14:48:42 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Ifema, Eduardo López Puertas, ha manifestado este jueves que espera que se alcance una "solución" a la huelga del taxi y ha hecho hincapié en que la actividad de Ifema reporta al sector 700 millones de euros al año.

En el marco de la presentación de Fitur, López Puerta ha indicado que lo mejor sería que no hubiera paros de los taxistas y espera que se pongan todos los esfuerzos en ello. Y es que, ha recordado que durante la feria hay que dar solución de movilidad a más de 250.000 personas.

El director general de Ifema ha manifestado que están en contacto con las autoridades y que se han comprometido a aumentar el Metro de Madrid y el servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) así como los servicios adicionales de transportes desde los hoteles.

"Queremos que no haya conflicto. Es una feria que va de Turismo, lo importante es que se pueda disfrutar y hacer que siga siendo una referencia y no se recuerdo por los problemas del tráfico. Estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra nada y todo sea como debe ser", ha dicho.

Desde Ifema no han hablado con la patronal de las VTC porque están a la espera de lo que sucede y su preocupación ahora mismo es ver qué sucede con la huelga y que se garanticen los accesos.

A estas palabras se ha sumado el director ejecutivo de Ifema, Clemente González, que ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad" porque organizan 107 ferias. "Hay que cuidar lo que tenemos para seguir creciendo y creando", ha defendido.