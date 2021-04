Iglesias propone dentista y psiquiatra gratis, 1.000 millones más a la Sanidad pública y contratar 10.000 efectivos

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes una cobertura pública y gratuita de salud bucodental, oftanmológica, fisioterapéutica y mental, aumentar la financiación de la Sanidad Pública en 1.000 millones de euros anuales y contratar a 10.000 nuevos efectivos y mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales sanitarios "para que no tengan que emigrar a otras comunidades autónomas o a otros países".

"Hay cosas que son perfectamente viables en la Comunidad de Madrid. El dentista puede ser gratis. Tiene la misma importancia en términos de salud que otras áreas. Tiene que haber cobertura universal de los tratamientos de los fisioterapeutas y tiene que ser gratuita, y cabe decir lo mismo de la oftalmología y la salud mental. No es en ningún caso un problema de falta de recursos", ha lanzado.

En un acto sobre Sanidad, en el que ha estado acompañado por miembros de su lista y representantes de asociaciones a favor de la Sanidad Pública, Iglesias también ha prometido si gana las elecciones del 4 de mayo llevar a cabo un procedimiento extraordinario de consolidación para hacer estables a todos los profesionales que llevan años contratados en la temporalidad.

"Este aumento de recursos humanos y materiales se destinará, en particular, a garantizar que la financiación de la atención primaria alcance el 25% del total de la inversión sanitaria en 4 años, así como a un reforzamiento histórico del sistema público de salud mental, multiplicando por tres el número de profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social en esta área en 4 años", ha detallado.

El líder de Podemos ha indicado que, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid cuenta con uno de los niveles de privatización de la Sanidad "más altos de España y que eso redunda no sólo en una merma de la calidad del servicio sino también en un mayor coste", iniciará si gobierna un proceso de reversión de las externalizaciones que sitúe a la comunidad en la media estatal en cuatro años.

"LA LECCIÓN DE LA PANDEMIA ES QUE LO PÚBLICO NO SE PONE DE PERFIL"

Iglesias ha comenzado el acto preelectoral asegurando que la principal lección que ha dejado la pandemia "es que lo público no se pone de perfil". "Ahora hemos visto quién han estado en primera línea en la pandemia y quienes no han visto es la derecha. La derecha no ha creído nunca en lo público y siempre ha dicho que es mejor privatizarlo todo proque es más eficiente. Y la izquierda ha dicho que lo público es imprescindible por su carácter redistributivo. Y en Europa se ha producido una movilización de recursos sin procedentes", ha indicado.

Se trata, según ha explicado el aspirante a la Comunidad, de un choque de modelos. "Los últimos 25 años son un intento muy eficaz de derivar recursos públicos a manos privadas, como en la vivienda, en la educación o en sanidad, con un proceso de privatización constante y precarización de los profesionales. A partir de aquí es muy evidente lo que habría que hacer", ha indicado.

En ese momento ha desmenuzado sus promesas y números porque asegurando que la cuarta economía de la zona euro se lo puede permitir, ya que "es inadmisibles que a los profesionales se les pague mal o tengan inestabilidad". "Si cuesta mucho a los ciudadanos formar a un médico o a un enfermero no tiene sentido que se tengan que ir a otro país donde les valoran más", ha apostillado el exvicepresidente regional.

Y ha insistido en que la reversión de privatizaciones en Sanidad es "fundamental" después de observar que Madrid ha tenido "los peores datos de gestión sanitaria de la pandemia, de incidencia acumulada y en número de fallecidos".

Por último, Pablo Iglesias ha vuelto a llamar a la movilización de los barrios y gentes más desfavorecidos en estos comicios. "Estas elecciones no van de partidos, sino de intereses. Existe una minoría que dice que no necesita lo público y que le viene de maravilla no pagar impuestos de patrimonio. Pero son minoría en Madrid y la clave es la gente que necesita la Sanidad pública para poder tener una vida digna y ser libre", ha esgrimido.

Porque, según ha explicado, libre es poder llevar a tus hijos pequeños o tus padres a un hospital o un centro de salud y contar con una cobertura sanitaria de calidad. "Sin todo eso que aparece en la Constitución española, no se puede ser libre", ha lanzado a Ayuso.

"La clave en esta campaña es que la gente entienda que una minoría no decida por una mayoría que necesita lo público. Quien necesita la Sanidad Pública no se puede quedar en su casa. Que voten lo que les parezca mejor, pero que el barrio Salamanca no decida otra vez qué modelo sanitario van a tener", ha concluido el cabeza de lista de Unidas Podemos.

