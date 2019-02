Ignacio Escolar sobre el máster de Casado: "Si no es por su condición de aforado estaría investigado"

Publicado 15/02/2019 12:11:54 CET

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, se ha mostrado convencido de que el actual presidente del PP, Pablo Casado, hubiera acabado investigado en el caso Máster si no fuera aforado y cree que las explicaciones sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son "bastante inverosímiles".

Así lo ha indicado durante su comisión de investigación de Universidades en referencia al caso del actual líder popular que se vio salpicado por este caso aunque el Tribunal Supremo rechazó investigarle por su título obtenido en el curso 2008-09.

El periodista, que junto a su compañera Raquel Ejerique destapó las irregularidades del máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, ha comentado que el caso de Casado también presentaba sospechas por parte del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que remitió al Alto Tribunal por su condición de diputado nacional.

"Si no es por su condición de aforado, hubiera sido investigado", ha aseverado Escolar para recalcar que el Supremo en dicho auto no recoge que Casado hubiera realizado el máster en la URJC sino que no había prueba sobre la presunta prevaricación sobre posible cohecho impropio, en referencia a obtener el título universitario, estaba prescrito.

No obstante, cree que ese auto del Supremo realiza consideraciones "graves" desde el punto de vista ético sobre lo ocurrido en el citado máster, donde hubo cuatro alumnos que a su criterio tuvieron un trato de favor respecto a otros alumnos por su condición "VIP".

Además, Escolar ha aludido a que las explicaciones de Casado fueron inverosímiles y que en una comparecencia en prensa dijo que había recuperado los cuatro trabajos de su Máster en la URJC en un ordenador viejo, de los que mostró las "portadas" a los medios de comunicación pero, en su opinión, no han podido ser examinados en profundidad.

De hecho, ha comentado que la juez del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, se recomendaba que, en caso de investigar a Casado, se cursara una pericial de cara a evaluar ese ordenador aludido por el líder popular.