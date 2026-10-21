Un incendio en un aseo obliga al desalojo preventivo de una zona del Rey Juan Carlos de Móstoles

Archivo - Archivo.- Fachada y zonas exteriores del Hospital Rey Juan Carlos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño incendio registrado la mañana de este miércoles ha obligado al desalojo preventivo de una zona del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y al cierre durante esta jornada del servicio de Diagnóstico por Imagen, sin que ninguna persona haya precisado atención sanitaria.

El fuego se ha originado sobre las 9.45 horas en en un cuarto de baño del servicio de Diagnóstico por Imagen, según han indicado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

El humo ha activado la alarma y se ha procedido al protocolo de desalojo controlado, y conforme a protocolo, de las áreas del hospital que correspondían. El incendio ha sido apagado inmediatamente por el personal de mantenimiento del hospital.

Al lugar han acudido cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como sanitarios del Summa 112 en preventivo, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los efectivos de los Bomberos han procedido a la ventilación de la zona. Ninguna persona ha precisado atención sanitaria y tampoco se han producido daños materiales reseñables.

Desde el centro hospitalario han apuntado se ha procedido a la reactivación de la actividad asistencial y recuperación de la normalidad, con la única excepción del servicio de Diagnóstico por Imagen que, para extraer el humo acumulado, se mantendrá cerrado durante la jornada de este miércoles.