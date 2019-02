El informe jurídico de Alcaldía sobre la situación de Villacís "no era contundente"

Publicado 21/02/2019 13:42:15 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El informe jurídico encargado por Alcaldía hace un año, cuando se conoció que la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, no había declarado una sociedad patrimonial, "no era contundente" y no mostraba "un camino claro", ha señalado este jueves en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.

La edil ha circunscrito la situación de Villacís es una "cuestión política" y, a la pregunta de en qué empresas la alcaldesa, Manuela Carmena, tiene acciones, la portavoz ha contestado que "hay una diferencia entre declarar y publicar que se tiene un patrimonio y no declarar y publicar que se tiene un patrimonio".

Entienden desde el Ejecutivo que la situación de Villacís queda en el "ámbito de la profunda discrepancia política". En cuanto a si Ahora Madrid elevará el caso al Pleno, como paso previo a una posible denuncia ante Fiscalía, la edil ha contestado que no. "Somos un grupo diferente y pensamos que las diferencias políticas deben quedar en un determinado nivel", ha terminado.