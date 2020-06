La Ingobernable estudiará “todas las vías legales, incluyendo la responsabilidad patrimonial”, tras el fallo del TSJM

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo La Ingobernable estudiará "todas las vías legales, incluyendo la responsabilidad patrimonial" tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado la orden administrativa que empleó el Ayuntamiento de Madrid para avalar el desalojo de noviembre de 2019 del edificio okupado en la calle Gobernador 39 al concluir que no estaba legitimado para llevar a cabo el procedimiento de recuperación del inmueble al estar cedido a la Fundación Ambasz.

En un comunicado, La Ingobernable deja patente su "sorpresa" ante el hecho de que el TSJM no dictamine en la sentencia "medidas de reparación*que le competen al Ayuntamiento de Madrid tras haber perpretado este desalojo ilegal".

Para el colectivo, la victoria ante los dos recursos interpuestos está siendo "amarga" dado que si bien se confirma que "el Ayuntamiento de Madrid no tenía legitimidad para realizar el desalojo", también se alega que "los daños no son irreparables".

A su juicio, el fallo "pone de manifiesto cómo los intereses partidistas están por encima de la legalidad y el bien común". La abogada de Red Jurídica Naomi Abad, que interpuso el recurso al TSJM en junio de 2019, ha señalado que el Ayuntamiento" no tenía legitimidad de iniciar y tramitar el proceso de desalojo porque había una cesión vigente a la Fundación Ambasz y, en todo caso, ellos tendrían que haber iniciado el procedimiento por la vía de lo penal".

"La administración era perfectamente conocedora de que efectivamente no tenían legitimidad y aún así dictan el procedimiento de desalojo", ha remarcado la letrada. La segunda sentencia que contesta al recurso interpuesto por el centro en noviembre de 2019 les resulta un tanto "contradictoria".

"Nos dan la razón en que efectivamente el Ayuntamiento no tenía legitimidad para ejecutar el desalojo y, a la vez, dicen que no pasa nada porque la situación es reversible y hay unos daños que se pueden indemnizar. No estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo va a hacer la Administración reversible esta situación y va a indemnizar a todas las vecinas y vecinos que no han podido hacer uso del centro y sus actividades desde entonces?", se ha preguntado.

Dado que "los desalojos de cualquier espacio autogestionado suponen un daño irreparable para el tejido social que vertebran", las abogadas de La Ingobernable "estudiarán todas las vías legales para continuar por este proceso, incluyendo la de la responsabilidad patrimonial".

Y también hacen un llamamiento al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "la reparación de los daños en este momento de crisis sin precedentes". "Los centros sociales son espacios vitales para la solidaridad y el apoyo mutuo. En estos tiempos durísimos de crisis sociosanitaria, las redes vecinales y los espacios autogestionados han sido los auténticos ejes que han sostenido la vida en la ciudad de Madrid", han subrayado. Y adelantan, por último, que preparan "una vuelta muy especial".