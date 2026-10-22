Ingresan en prisión los cuatro detenidos por el asesinato de la heredera de Pontejos en Galapagar (Madrid)

Agentes de la Guardia Civil junto a la finca de Galapagar donde una mujer de 80 años fue asesinada en mayo de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de los de Villalba ha ordenado este jueves el ingreso en prisión de los cuatro arrestados por su relación con el asesinato el pasado 6 de mayo en Galapagar de una señora de 80 años, quien fuera heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian, en la plaza de Pontejos.

Se trata de los tres autores materiales y de una cuarta persona que colaboró con ellos, según la información facilitada por la Guardia Civil. Dos de ellos fueron detenidos el pasado martes en Galapagar, otro en Madrid y, finalmente, una cuarta persona fue arrestada en Villajoyosa (Alicante).

La principal hipótesis del Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, encargado de la investigación, se centró en la posible comisión de un robo con violencia en la vivienda, el cual derivó en la muerte de la mujer como consecuencia de los golpes recibidos. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda de la finca de la anciana, en la calle Mandril de la zona residencial de La Navata, en Galapagar.

Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria.

En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

La inspección ocular fue realizada por el Equipo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia y permitió obtener vestigios que han sido determinantes para la identificación de los investigados.

Así, los ahora detenidos entraron en la vivienda, donde se encontraron con la víctima en un salón. Tras finalizar el asalto, abandonaron la finca huyendo a través del monte, por la orilla de un río próximo al lugar de los hechos.