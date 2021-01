Instaladores valoran como causa más probable la acumulación de gas "por causas desconocidas"

Defienden que las instalaciones son "seguras" y que la explosión en Madrid fue "un hecho aislado"

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la energía ha valorado este jueves como causa más probable de la explosión ocurrida ayer en la calle Toledo de la capital, que ha dejado cuatro muertes y varios heridos, la acumulación de gas por "causas desconocidas", aunque ha defendido que de momento son todo "conjeturas".

Así lo ha afirmado el presidente de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), Emiliano Bernardo, en declaraciones a Europa Press, en las que ha defendido que las instalaciones de gas son "seguras" y que la explosión fue "un hecho aislado" y ocurre "en rarísimas ocasiones".

"Las personas que revisan las instalaciones de gas o calderas tienen que ser personas habilitadas", ha afirmado y ha añadido que todavía no tienen constancia de si la persona que estaba revisando el aparato cuando se produjo la explosión tenía la formación adecuada.

"Yo viendo las imágenes me inclino a pensar en una fuga de gas grande que se ha ido acumulando probablemente", ha relatado, aunque ha precisado que las calderas "no explotan". "Es la forma más lógica de que se puede producir un hecho de estas características, es lo más probable, aunque hasta que no haya un informe oficial no sabemos realmente lo que ha pasado", ha apuntado.

Bernardo ha explicado que las compañías distribuidoras revisan las instalaciones de gas cada cinco años, mientras que las calderas si son domésticas se revisan cada dos años y voluntariamente cada año.