El Instituto Bruno Leoni premia a Ayuso por lograr el "máximo éxito" en la pandemia limitando "al mínimo" la libertad

MILÁN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Bruno Leoni, un 'think tank' italiano que promueve ideas liberales en ese país y en España, ha premiado este lunes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz ayuso, por lograr el "máximo éxito" combatiendo la pandemia limitando "al mínimo" la libertad de los individuos.

Así lo ha remarcado el director general del Instituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi, en la entrega del galardón en el Museo Diocesano de Milán ante alrededor de 300 invitados, en su mayoría empresarios italianos y personalidades de la sociedad civil.

Mingardi ha encomiado la estrategia de la jefa del Ejecutivo madrileño en el contraste a la pandemia. Una estrategia que ha definido como "compatible con la libertad individual" propia de las sociedades abiertas y libres.

El Premio Bruno Leoni se entregó por primera vez al economista y Premio Nobel Vernon L. Smith. Posteriormente, se le concedió al escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, al líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, o al historiador Richard Pipes, entre otros, y Ayuso se ha convertido en la primera española reconocida por esta institución liberal de Italia.

"Es un auténtico honor recibir un galardón en el Instituto Bruno Leoni, una

institución que defiende la Libertad, el bien más preciado que tiene el hombre, y que

desde hace 18 años se ha convertido en un faro de inspiración para Milán, para

Lombardía y también para toda Italia", ha señalado la dirigente madrileña al tomar la palabra.

Ayuso ha defendido que Madrid "comprende como nadie lo que se vivió en Lombardía", ya que fue "igualmente golpeada en la primera ola" y ha puesto en valor que "supo levantarse para convertirse en una de las regiones que mejor ha plantado cara a la pandemia".

"Los desastres ecológicos, las pandemias, cualquier tragedia no puede ser utilizada por los políticos para transformar la sociedad según sus intereses. Mi gobierno simplemente ha respetado la forma de ser de Madrid. Madrid, si no es libre, no es Madrid", ha declarado, al tiempo que ha insistido en que han tratado a los ciudadanos "como a adultos".

La dirigente madrileña, que ha explicado los detalles de cómo se actuó en Madrid, ha señalado que estas decisiones se tomaron "sin importar las cifras que demuestran que los cierres indiscriminados no mejoran la evolución del virus" y que "cerrar ha de ser la última decisión después de intentarlo todo". En este sentido, ha dicho que parece que hay políticos, "especialmente de la izquierda, que consideran que su puesto les pertenece y para siempre" y que "han mostrado su cara más puritana y conservadora, más retrógrada".