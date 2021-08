Intervenidas 11 bayonetas de uso militar a la venta sin autorización en una tienda del Rastro

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha requisado hace unos días en un establecimiento de antigüedades de la zona del Rastro once bayonetas de uso militar que no estaban registradas y no contaba con autorización para su venta, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

La intervención tuvo lugar el domingo, día de Rastro, a las 11.25 horas en la tienda situada en la calle Rivera de Curtidores. Unos agentes de paisano, de la Unidad Integral del Distrito Centro Sur, quienes estaban realizando labores de vigilancia en la zona del Rastro, advirtieron de la presencia de estas armas militares, que estaban expuestas a la venta en el escaparate del establecimiento.

Los policías preguntaron al dueño por su origen y si contaban con la documentación y autorización requerida y el vendedor les indicó que no sabía que esta fuera necesaria ni era consciente de que está prohibida su venta.

Por ello, le abrieron un expediente por tenencia ilícita de armas e intervinieron 11 bayonetas, cuyas hojas medían entre los 14 y los 52 centímetros de largo.