Investigan el caso de un joven hallado en coma en una calle de San Sebastián de los Reyes

Publicado 17/09/2018 14:48:23 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el caso de un joven de 20 años hallado hace unos días en coma en una calle de San Sebastián de los Reyes, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El extraño suceso ocurrió minutos antes de las 2.45 horas de la madrugada del sábado 8 de septiembre. El joven, llamado Miguel Ángel, de 20 años, estaba en el pub Ned Kellys, situado en el número 29 de la calle Real Vieja, cuando salió un momento a telefonear a su pareja.

Pero al no volver sus amigos fueron a buscarle pero no le encontraron. Fue poco después cuando varios paseantes lo hallaron inconsciente tirado en el suelo con un fortísimo golpe en la cabeza. Estaba en la avenida de Europa, a 150 metros de la cervecería. Tenía las gafas rotas al lado y el móvil a 5 metros.

El joven fue asistido en un primer momento por la Policía Local y trasladado a continuación por una ambulancia al Hospital de La Paz, donde ha sido operado en varias ocasiones, aunque continúa ingresado en coma inducido en la UCI.

La Policía Nacional ha abierto una investigación, en la que no descarta que tuviera algún tipo de accidente. No le habían robado ningún efecto y no presentaba signos de pelea, sino un golpe seco en la parte de atrás de la cabeza. La madre del joven, María Eugenia Chancara, ha pedido a cualquier persona que sepa algo que se ponga en contacto con la Policía.