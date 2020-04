Investigan el posible suicidio de un anciano en una residencia de Alcobendas

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado esta mañana en el suelo el cuerpo sin vida de un anciano de 76 años después de precipitarse desde una ventana de la segunda planta de la residencia de mayores Orpea Alcobendas, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los agentes realizaron esta intervención tras una llamada y ahora investigan las causas, aunque todo apunta a que se trata de un suicidio. No se ha encontrado carta de despedida alguna. Fuentes del centro han señalado a Europa Press que el fallecido no tenía coronavirus y no tenía antecedentes similares o problemas psicológicos.

Unos 60 familiares de esta residencia presentaron el pasado día 4 una denuncia contra la dirección de este geriátrico por "mala atención" a los usuarios durante la crisis del coronavirus y por "haber carecido o carecer de los medios" necesarios para afrontar una situación tan grave como la actual. Además, señalan que hasta esa fecha "se han estado incumpliendo los protocolos" establecidos en la Orden SND 265/2020 y que se ha reducido el número de auxiliares que allí trabajan.

El Grupo Orpea, por su parte, denunció el sábado el "acoso, amenazas, vejaciones y coacciones" que está "sufriendo" la directora de su centro de Alcobendas por parte de un grupo de familiares de internos. Según explicaron en un comunicado, en este centro "se cumplen escrupulosamente" los protocolos de vigilancia, prevención y control sanitario e higiene de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales.