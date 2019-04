Isa Serra admite que si fuese por ella ya habría coalición con IU: "Estamos a tiempo de no repetir lo de hace 4 años"

Publicado 10/04/2019 19:13:59 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha admitido este miércoles que si dependiera de ella "por supuesto" que ya habría acuerdo con IU para ir en coalición en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. "Estamos a tiempo de no repetir lo de hace cuatro años", ha señalado.

En una entrevista con Europa Press, la también parlamentaria de Podemos ha indicado que sigue pensando "que hay horas y dos días para llegar a ese acuerdo" con IU, ahora integrada en Madrid en Pie con Anticapitalistas, ya que el plazo para presentar coaliciones en la Junta Electoral acabe este viernes.

Preguntada por el temor en el PSOE de que la fragmentación de la izquierda pueda impedir que haya un cambio de Gobierno "real" en la Comunidad, ha señalado que comparte "absolutamente" la "preocupación por el hecho de que ambas formaciones (Podemos e IU) no vayan "conjuntamente".

"Hay muchos votantes y muchas personas de los movimientos sociales, gente que nos está mirando, que no puede entender que vayamos de forma separada, sobre todo, porque la semana pasada definimos más el programa", ha indicado Serra, quien ha recordado que plantearon una propuesta a IU bajo el título '25 razones para ir juntas', "con unas propuestas que evidentemente demuestran que no hay diferencias programáticas de calado suficientes para justificar no ir conjuntamente".

"Estamos a tiempo de no repetir lo que pasó hace cuatro años, que por un escaño gobernó el PP y Cristina Cifuentes", ha apuntado Serra, quien ha advertido de que ahora, en 2019, "puede suceder lo mismo" si no van conjuntamente, "que se pierdan votos", un riesgo, en su opinión, "para todos los madrileños".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de ese acuerdo para no "fomentar que haya cuatro años más de políticas antisociales por parte del PP si es que gobernase" o no contribuir a que no "haya garantías de derecho a la vivienda, que se sigan privatizando los derechos públicos, que se siga fomentando el modelo del ladrillo y el turismo y en general que no se beneficie en nada la vida de los madrileños". "Hay tiempo y coincido con la necesidad de ir conjuntamente", ha reiterado.

Por eso, preguntada por si dependiera de ella habría ya confluencia, lo ha tenido claro: "Por supuesto". Hoy es el último día para que los partidos se registren en la Junta para concurrir a las elecciones, el viernes concluye el plazo para presentar coalición y el 22 es el momento de las listas.