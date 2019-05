Isa Serra: "Ayuso es una machista y usa su posición de poder contra las mujeres para acabar con nuestros derechos"

Publicado 18/05/2019 21:52:52 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha acusado este sábado de "machista" a la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso, ya que a su juicio "utiliza su posición de poder contra todas las mujeres para acabar con todos sus derechos".

"Ahora tenemos enfrente de ese bloque reaccionario a Isabel Díaz Ayuso, que aparte de esas llamadas de atención y corrupción que evidencian la descomposición del PP, se ha formado con el conseguidor del Púnica, que pedía favorcitos a Alejandro de Pedro. Y quiere continuar el proyecto aguirrista, que ha privatizado la Sanidad, que va a poner la Comunidad al servicio de los poderosos. Hay que decirlo claramente: Ayuso es una machista, que utiliza su posición de poder contra todas las mujeres para acabar con todos nuestros derechos", ha apostillado durante el mitin central de su candidatura en Alcorcón.

La también diputada regional ha afirmado que estamos en la segunda vuelta de las elecciones generales "decisivas". "Y lo conseguimos. Teníamos enfrente al bloque reaccionario, el que nos quiere llevar al pasado y aún más a la precariedad vital. Y les paramos. No sólo les paramos. Si no que frente a quienes decían que estábamos muertas: los poderes y sus voceros, y esos medios de comunicación que tratan de invisibilizarnos durante estas semanas. Hemos demostrado que aquí estamos, que somos un proyecto que va a determinar el futuro y el rumbo de este país", ha dicho.

Serra ha reconocido que se han equivocado "en varias ocasiones", pero que son "fieles" a su gente y que "no se olvidan a quien se deben". "Que no nos vendemos, porque no nos pueden comprar. Que vamos a decir las cosas claras siempre, y se las vamos a decir también a los poderosos. Y que vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste, para hacer este país justo, digno, en el que todas las vidas sean dignas de ser vividas", ha añadido.

"Sabéis lo difícil que ha sido defender este proyecto, aquí en esta Comunidad, en los últimos meses. Hay que agradeceros a los militantes que no os rendís, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la confianza. Hemos seguido los pasos del feminismo, del que tanto tenemos aún que aprender, respondiendo juntas, sosteniendo lo colectivo. Sin permitirnos el lujo de la indiferencia, que es un privilegio de unas pocas. Y lo que nos mueve, es lo mismo que nos movió y nos seguirá moviendo: es saber de lo que somos capaces, de que no solamente podemos frenar a las derechas, sino que podemos, y necesitamos, seguir avanzando", ha proseguido la política madrileña.

La aspirante de Unidas Podemos ha recordado que ahora hay una oportunidad de "echar al PP" tras 24 años de gobiernos de "corrupción, de saqueo de lo público, de privatización de la sanidad y educación para regalárselo a sus amigos como Villar Mir o Florentino Pérez".

A continuación, Isa Serra ha manifestado que la mayoría de los madrileños están cansados de esperar la prestación de discapacidad o dependencia, a la cita médica o al transporte que no llega a la periferia o "a esa recuperación de la que tanto nos hablan, y no ha llegado a vuestras familias". "Los que no esperan son esos bancos y esos buitres multinacionales", ha añadido.

La candidata ha abogado por recuperar la industria con empleo verde y transición ecológica y recuperar la sanidad, que "han privatizado para regalársela a sus amigos corruptos, que están en Lezo, Púnica o Gurtel" y bajar los precios del alquiler. "Es irracional que en comunidad con 250.000 viviendas vacías se deje a las familias durmiendo en la calle. Es irracional que 18 familias sean desahuciadas al día en esta región, que los jóvenes no puedan pagar esas subidas abusivas. Vamos a intervenir el mercado del alquiler", ha indicado.

Por último, la candidata ha hecho un llamamiento a los jóvenes, sobre todo a quienes han perdido la confianza en las instituciones. "Y lo entiendo. ¿Pero quién puede confiar? Si un contrato indefinido vale lo mismo que uno temporal porque sale gratis despedir y muy caro encontrar un curro. Si el Estatuto de los Trabajadores dice que el máximo de horas extra son 80 al año, y es este país hacemos 2,5 millones de horas extra no pagadas a la semana. Si te dicen que eres autónomo y es falso. Trabajas por cuenta ajena, te marcan horario, te dicen que te compres la bicicleta, la mochila, y corre. Y todo, por una miseria", ha dicho.

Serra ha reconocido que ella tampoco confía pero que las mujeres saben mejor que nadie que "si no hacemos política nosotras, la hacen contra nosotras". "Llevamos muchos años marcando el camino hacia una sociedad mejor. Y lo seguimos haciendo. Y somos los jóvenes, con el 15M o cuando llenamos las calles nuevamente este 8M, que sorprendió al mundo entero", ha dicho.

Para la diputada autonómica, este 26 de mayo los ciudadanos votan si quieren decidir ellos o los bancos y las multinacionales y los fondos buitre. "Este 28 de abril nos volvimos a demostrar a nosotros mismos lo que somos. De lo que somos capaces, que defendemos un país justo para todos.

Ahora vamos a demostrarlo en Europa, en los municipios, y en la Comunidad de Madrid. Porque nos va la vida en echar al PP. Y lo vamos a conseguir. Vamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo, de estudios, con nuestras familias. Y les decimos que tú lo cambias todo. Porque entre todas, cambiamos todo", ha concluido.

También ha dado las gracias a todos los que están trabajando en esta campaña. "¡Qué importante es el sur de Madrid, el sur trabajador de Madrid, para echar al PP y cambiar esta región. Esa gente de Getafe, de Móstoles, Fuenlabrada, de Parla, de Leganés, y de Alcorcón. Y gracias Jesús Santos por el esfuerzo y la dedicación a tu municipio. ¡Estoy segura de que vas a ser el próximo alcalde de Alcorcón! Y vas a hacer a este municipio que se olvide rápido de David Pérez, que falta hace", ha concluido Isa Serra.