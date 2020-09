Isa Serra denuncia la diferencia de trato de la Policía en las marchas de Núnez de Balboa y Vallecas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha denunciado este jueves la diferencia entre la actuación de la Policía Nacional al intervenir contra un grupo de manifestantes en el barrio de Vallecas con la que este mismo Cuerpo tuvo durante el estado de alarma con las protestas en la calle Núñez de Balboa.

Serra ha acudido este jueves a una concentración ciudadana contra las últimas medidas restrictivas tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el centro de salud Ángela Uriarte, en Puente de Vallecas. Tres personas han resultado detenidas y seis han resultado heridas, entre agentes y manifestantes, cuando la Policía ha intervenido para evitar que cortaran al tráfico la avenida de Pablo Neruda de Madrid, frente a la Asamblea autonómica.

Según ha explicado, ella se ha marchado "un rato antes de las cargas" pero, en cualquier caso, ha denunciado que "no hay justificación para actuar con violencia sobre los vecinos y vecinas que defienden los servicios públicos".

"Qué diferencia entre la actuación de hoy en Vallecas y la de Núñez de Balboa en el Estado de Alarma. Lo sucedido hoy es una vergüenza", ha indicado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

En esta línea, ha defendido que se hace "fundamental" mostrar un rechazo ante los confinamientos selectivos decretados en 37 áreas sanitarias de la región que, además de "injustos, no son efectivos" y perjudican "a las personas más abandonadas por las políticas del PP y Ciudadanos".

NO HACEN FALTA SOLDADOS SINO SANITARIOS

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la portavoz de Unidas Podemos ha señalado que la situación en la Comundidad de Madrid es "absolutamente insostenible", con 50.000 nuevos contagios de Covid-19 en septiembre, y con un gobierno que no ha hecho "absolutamente nada" en los últimos meses y ha "dejado que pase el tiempo".

Las medidas adoptadas por el Gobierno regional, como la petición de colaboración del Ejército o un refuerzo policial, "no son las que se deberían poner en marcha", ha defendido Serra, quien ha calificado de "absurdos" los confinamientos selectivos cuando el 85 por ciento de los vecinos de las zonas afectadas "cogen el metro todos los días en situación de hacinamiento" para acudir al trabajo.

"Si es la única medida que plantea Ayusso, se necesitará más Polícia y más Ejército", ha ironizado la portavoz, quien ha dicho confiar en que este viernes el Gobierno madrileño concrete "medidas encaminadas a refozar servicios públicos". "No desplegar soldados sino sanitarios", ha defendido.

En esta línea, ha recalcado que "no puede ser que se esté peor" de lo que estaba en la etapa más dura de la pandemia durante la primavera y ha lamentado que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se haya "dedicado a recortar la atención primaria" en los últimos meses.

"No puede responsabilizar más a la ciudadanía de lo que no hace el Gobierno regional, ni aprovechar la situación para hacer la guerra al Gobierno estatal", ha defendido Serra, quien ha dicho que Ayuso tampoco puede "buscar chivos expiatorios" y responsabilizar a los inmigrantes, los menores no acompañados o hablar de la ocupación.

La Comunidad de Madrid, ha enfatizado, debe asumir que la "única forma de luchar contra la pandemia es reforzar los servicios públicos" y, en este sentido, ha lamentado que no haya destinado los 3.4000 millones de euros que el Gobierno central ha puesot a su disposición "a lo que tenía que dedicar".

Finalmente, ha subrayado que la mejor forma de afrontar la pandemia es que Ayuso abandone el Gobierno de la Comunidad, aunque ha admitido que "no dan los números" para que prospere una moción de censura ante la negativa de Ciudadanos a apoyarla y habrá que aplazarla hasta que se logren los apoyos necesarios. En este sentido, ha lamentado que el vicepresidente regional, Igancio Aguado, esté "una y otra vez cerrando filas" con la presidenta regional.