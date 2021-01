El IZendal cuenta aún con "margen suficiente" pero si fuera necesario abriría el tercer módulo en 24H

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Enfermera Isabel Zendal no tiene previsto abrir su tercer pabellón en estos momentos, ya que hasta ahora cuenta con "margen suficiente" para continuar ingresando a nuevos pacientes en las camas del primer y segundo pabellón del centro, aunque en caso de ser necesario "estaría operativo en menos de 24 horas".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador general del hospital, Fernando Prados, ha informado que, pese a que en estos momentos "las camas operativas están muy por encima de las necesarias", no descarta la apertura de esta fase del centro. "Tenemos camas y el número de altas que se están produciendo compensan con el número de ingresos, además la presión asistencial en los hospitales está siendo menor de lo que era hace una semana", ha indicado Prados.

El coordinador ha informado que "lógicamente" han aumentado el número de pacientes en las últimas semanas, debido a que "las Urgencias hospitalarias están derivando sus ingresos" al Zendal, al tiempo que ha recordado que nuevo hospital acoge "a cerca de 500 pacientes", lo que supone "el 10 por ciento de personas ingresadas por Covid-19 en la Comunidad de Madrid".

RECURSOS CENTRALIZADOS

En cuanto a que el Gobierno regional haya vuelto a recurrir a unificar los recursos de la sanidad pública y la sanidad privada para combatir el Covid-19, Prados ha asegurado que "en el marco de una pandemia todos los recursos deben estar centralizados, ya que es la manera de ser eficientes y lograr lo mejor pare los pacientes".

"No se piensa en la idea de la privada ni de la pública, solo se piensa en ofrecer la mejor solución para la patología de los pacientes y eso pasa por disponer de todos los recursos", ha añadido.

Respecto a las críticas que ha recibido la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital, el coordinador considera que "las sugerencias pueden ser una herramienta indispensable para saber qué opinan lo profesionales y pacientes", al tiempo que cree que existen "criticas premeditadas" y "absolutamente inventadas". "Ante estas no nos queda más remedio que explicar que no son ciertas, no por nosotros, sino por los familiares de personas ingresadas", ha asegurado.

