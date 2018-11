Israel Galván debuta en el Teatro Real con su particular mirada al exterminio gitano

Actualizado 10/12/2012 14:33:37 CET

"Uso el baile para quitarme los miedos y vivir la vida mejor", asegura el artista

El bailaor flamenco Israel Galván debuta en el Teatro Real de Madrid con un espectáculo en el que despliega su particular mirada al exterminio gitano durante el nazismo. 'Lo Real-Le Réel-The Real' es el título de esta producción para la que el artista ha contado con sus colaboradores habituales en la dirección, Pedro G. Romero y Txiki Berraondo así como con las bailaoras Belén Maya e Isabel Bayón. Los tres comparten escenario por primera vez.

Este encargo que el director artístico del coliseo madrileño, Gerard Mortier, realizó al artista estará en cartel entre el 12 y el 22 de diciembre y constituye un estreno mundial absoluto.

"Uso el baile para quitarme los miedos y vivir la vida mejor", afirma Galván. Para el artista, que sentía una "fascinación horrososa" por lo que se le ha hecho al ser humano, este proyecto suponía "bailar lo imposible". "Enfrentarte a lo que no se puede bailar es una invitación al propio baile y no significa bailar por bailar", explica.

El artista, que confiesa que en este trabajo siente sobre sí "la responsabilidad de todos esos muertos", asegura que la única manera de sobrevivir a este gran peso "es bailar y hacerlo con alegría".

SOBREVIVIR BAILANDO

El guión de esta producción es "muy visual y se expresa con el cuerpo y con la música", dice Israel Galván. "Son una especie de fotogramas que muestran a las víctimas y a Hitler", añade.

El espectáculo contiene cinco partes: Comienza por un baile "en silencio" y se pasa a continuación a la "monotonía" de un hombre en el campo de concentración que se conjuga con la velocidad del viaje de los vagones que llevan a la muerte. "Refleja los dos ritmos internos que tiene el lenguaje flamenco", señala. En una tercera parte se muestra esto mismo pero con una protagonista femenina para pasar después al "engaño que suponía la propaganda" y, finalmente, al "camino hacia el infierno". Galván precisa que el espectáculo pretende mostrar cómo superar la muerte pero sin mostrarla.

El artista agradece la "libertad absoluta" que le ha dado la dirección del Teatro Real para ofrecer su primer espectáculo en este escenario y añade que en este trabajo tiene la sensación de "sobrevivir bailando".

'Lo Real-Le Réel-The Real' sigue la estela de otros espectáculos anteriores dedicados a la muerte ('¡Mira!. Los zapatos rojos', 'La metamorfosis' o la serie dedicada al Apocalipsis bíblico).

Casi dos años de trabajo ha llevado a la compañía dar cuerpo a esta producción. Referencias literarias y visionado de películas han constituido una base sobre la que construir el espectáculo que incluye partituras clásicas, tango griego y también músicas del Este.

Podrá escucharse así la guitarra de Chicuelo y el cante de Tomás de Perrate y David Lagos. Las formaciones Sistema Tango, Proyecto Lorca y la violinista Eloísa Cantón ponen el punto de vista hacia otras músicas. Emilio Caracafé, el Bobote y La Uchi completan el elenco.

FRANCIA Y EL FLAMENCO

Galván, cuya compañía está asociada al prestigioso Théâtre de la Ville de París, confiesa que su arte "conoce más Francia que España". Sin embargo, no considera que a él, en concreto, se la haya apoyado menos sino que no existe un "apoyo general". A este respecto, asegura sentirse fortalecido por esa "palmadita" que le dan en París. "En Sevilla, paradójicamente, no lo han hecho".

Esta producción tiene varias citas tras su paso por el Teatro Real. Además de actuar en Sevilla, Granada o Barcelona, el año próximo viajará a Alemania, Francia y Holanda.