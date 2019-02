IU no ve otro escenario al pacto con Podemos para el 28A y en Madrid les esperan para iniciar negociaciones para el 26M

Publicado 22/02/2019 14:56:58 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida no ve un escenario político distinto al pacto con Podemos para presentarse juntos a las elecciones generales del 28A, mientras que para las elecciones autonómicas madrileñas les esperan para sentarse en la mesa y comenzar las negociaciones para una lista conjunta.

Antes de la reunión que varios miembros de IU han mantenido con colectivos de la Sanidad Pública en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el líder federal de la formación, Alberto Garzón, ha confirmado que en estos momentos hay conversaciones tanto a nivel nacional como regional con Podemos para las diferentes convocatorias estatales.

"Somos conscientes de que el hecho de que haya unas elecciones adelantadas imprime celeridad a la hora de cerrar posibles acuerdos. En el ámbito que se refiere a las elecciones generales no contemplamos un escenario distinto. Creemos que los riesgos y retos que asumimos en este momento son suficientemente grandes para ir unidos. Creo que la fragmentación de la izquierda no va a ayudar a nuestros propósitos políticos. También nuestra gente también está haciendo todo posible para que haya la mayor candidatura de unidad posible", ha añadido.

Así, Garzón ha insistido en que la unidad es su objetivo políticos y considera que la candidatura electoral conjunta con Podemos "tiene justificación y fundamento". Una vez lleguen a un preacuerdo, lo someterán a votación de su militancia.

El diputado de Unidos Podemos ha manifestado que en las negociaciones que mantiene con el partido de Pablo Iglesias están poniendo "la política por delante". "Hay una afinidad grande, hay un encuentro programático muy importante y estamos hablando de meros detalles", ha añadido.

Garzón ha recordado que las elecciones generales, a diferencia de otras, el sistema judicial "penaliza enormemente la fragmentación" y por lo tanto, todos sus esfuerzos están encaminados para que los votos de IU y Podemos "puedan maximizar". "Hay que hacer todo lo posible para que la militancia de Podemos y de IU se sientan partícipes de ese resultado y hagan todo lo posible para obtener los máximos votos posibles. Yo creo que no falta mucho para el preacuerdo y cuando suceda será la militancia la que decida", ha concluido.

Por su parte, la candidata de IU a la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez, ha señalado que para configurar las candidatura electoral con Podemos para las elecciones regionales queda más tiempo que para las generales, pero ha reconocido que el escenario previsto era que a estas alturas ya se hubiera decidido.

"Aquí estamos trabajando para tener la máxima fortaleza y para defender cosas como la Sanidad Pública en las instituciones. Todavía no podemos avanzar el escenario porque no se han sentado todos los actores y no se han realizado negociaciones a establecer una candidatura y no sabemos cuál será la máxima confluencia posible. Trabajamos para eso, para la máxima confluencia en torno a necesidades materiales y claras para todos. Esperamos que sea la máxima fortaleza", ha agregado.