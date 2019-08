IU “plantará cara” en las instituciones y en la calle al Gobierno madrileño “de las tres derechas”

Publicado 14/08/2019 19:22:01 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, ha asegurado esta tarde, tras la votación del Pleno de la Asamblea de Madrid que ha investido a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad, que "plantará cara" en las instituciones y en la calle, junto a colectivos sociales, al nuevo Gobierno madrileño "de las tres derechas".

"Han sido dos jornadas en las Ayuso no ha presentado ningún programa sobre sus políticas públicas de Gobierno, aunque no hacía falta porque sus objetivos son los mismos que los de los 24 años del PP. Es una digna heredera de Cifuentes y Aguirre, pero éstas cuando empezaron no estaban con la sombra de la imputación, no como Ayuso", ha dicho.

Para la también portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea, lo ocurrido hoy "resultaría gracioso" si no fuera porque "no va tener ninguna gracia los recortes que van a aplicar sobre la clase trabajadora, la mayoría social y las clases populares de la región".

"Ahí nos va a tener enfrente dentro de la institución y en la calle, plantándole cara junto a colectivos sociales. Haciendo lo que tenemos que hacer, defendiendo nuestros derechos, plantando cara y para que se les caiga la careta", ha afirmado.

Por su parte, la otra diputada de IU en la Asamblea, Vanessa Lillo ha señalado que lo ocurrido este miércoles es la "culminación del paripé de las tres derechas, que han hecho presidenta a Ayuso, quien ha dado momentazos en esta larga jornada, que podría ser algo cómico si no tuviese la repercusión que va a tener en estos años" sobre los madrileños.

"En todas estas horas no ha hablado de propuestas políticas, que hemos desmontado, hablando del feminismo para victimizarse y decir que las mujeres que defendemos este movimiento somos colectivizadas, o hablar que la izquierda ahora resulta que estamos en contra de la libertad, y otra serie de mantras que ha repetido. Lo que hemos visto es la culminación de un plan, que es seguir con las políticas puestas en marcha hace más de 20 años, que se olvidan de más de la mitad de la población y de las personas que peor lo están pasando", ha concluido.