La izquierda afea a Cs su "postureo" y "equilibrismo político" en igualdad

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La izquierda ha afeado a Cs, partido al frente del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, su "postureo" y "equilibrismo político" en igualdad, "propio de quien carece de ideología".

Más Madrid y PSOE han elevado al Pleno una proposición de cara al 8M dado que no ha sido posible aprobar una declaración institucional, con dos mociones, la de la izquierda y la del Gobierno, y con Vox negando el concepto "violencia de género".

La edil de Más Madrid Carolina Pulido ha lamentado ante el delegado, Pepe Aniorte, en el Pleno de Cibeles "la eliminación de la dirección general de Igualdad". "Y usted (a Begoña Villacís) es vicealcaldesa gracias a muchas mujeres que rompieron el techo de cristal, no como Margaret Thatcher sino como las sufragistas, como Concepción Arenal, Federica Montseny, Clara Campoamor, mujeres invisibilizadas en los libros de historia".

"NO PODEMOS PERMITIR UN RECORTE EN IGUALDAD"

"No podemos permitir un recorte en igualdad porque nos va la vida en ello, los avances se pueden convertir en retrocesos", ha advertido, después de apuntar que "tres de cada cuatro personas con un trabajo parcial son mujeres o que siete de cada diez personas que dejaron de trabajar en pandemia fueron mujeres, las más perjudicadas".

"Es un error gravísimo eliminar la dirección general de Igualdad pero rectificar es de sabios aunque hay que demostrarlo con hechos, no con decir 'vamos a hacer'", ha reclamado Pulido.

El concejal del PSOE Ignacio Benito ha acusado a Cs de presentar una iniciativa por el 8M que "es igual a nada, que han preparado porque llega el Día de la Mujer pero no esconde más que buenas palabras que ya nadie se cree".

"Equivocarse es malo pero reafirmarse no tiene nombre", ha declarado el edil, que también ha cargado contra Vox, "el partido negacionista que no se posiciona contra la violencia de género" porque "ante las lacras no vale la ambigüedad".

"MÍNIMO DE VALENTÍA"

En el PSOE echan en falta "un mínimo de valentía" en la proposición de Cs y lo que hacen es apuntarse al "postureo". En esta línea, Carolina Pulido ha apostillado que no es que estén "más vendidos a sus socios de Gobierno sino que este Gobierno está cada vez más escorado a la derecha, con una política más rancia y conservadora".

La moción de la izquierda ha contado únicamente con el apoyo de los proponentes y el rechazo de PP, Cs y Vox. Más Madrid y PSOE ha reclamado que la declaración institucional en Cibeles de cara al Día de la Mujer, el 8M, incluya la restitución de "la recientemente eliminada Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades, con los medios que tenía a su disposición", y también la puesta en marcha de la ordenanza contra la violencia de género.

Dicha ordenanza fue aprobada en marzo de 2019, en la anterior legislatura, "pero que se encuentra paralizada", han indicado las dos formaciones después de que el Gobierno municipal haya planteado una declaración institucional que incluye una condena expresa del negacionismo contra la violencia de género.

Más Madrid y PSOE dicen 'basta' porque "no valen las grandes palabras y las declaraciones de intenciones si luego en la política real se apuesta por recortar recursos y se lanzan mensajes confusos". Ambas formaciones reclaman que este compromiso por la igualdad "sea real y se demuestre con políticas concretas, no sólo con una declaración de intenciones una vez al año".