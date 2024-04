Izquierdo pide a Sánchez que agilice la operación Campamento para ampliar el soterramiento hasta avenida de los Poblados

La oposición solicita al Ayuntamiento que acometa la obra entera porque "estaba en el proyecto original" del PP

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha solicitado al Gobierno de España que agilice los trámites de la llamada operación Campamento para que se pueda ampliar el soterramiento de la A-5 hasta la avenida de los Poblados "y poder ejecutar la obra cuanto antes".

En una tertulia anoche en 'Canal 33 TV Local de Madrid' recogida por Europa Press, Izquierdo ha destacado que el soterramiento de la A-5 y la creación del futuro Pasillo del Suroeste es un proyecto del Partido Popular, al que la izquierda se opuso al principio, y cuyos detalles se dieron a conocer en febrero. Una iniciativa que cuenta con un presupuesto de casi 250 millones de euros y va a permitir la continuidad del túnel que sale de la M-30 hacia la A-5 "hasta los límites de la Operación Campamento".

"Es un proyecto necesario, prometido y que por fin el alcalde José Luis Martínez-Almeida lo hará realidad. Los vecinos están encantados, junto a otras operaciones importantes como el puente de Ventas en la M-30. Madrid no deja de crecer, con grandes proyectos de infraestructuras para convertir a la capital de España en una de las mejores ciudades de Europa", ha indicado.

Izquierdo ha apuntado que el Ejecutivo central tiene que ser quien promueva la Operación Campamento y financie el soterramiento de la A-5 hasta esa zona. "Una operación que el presidente Pedro Sánchez prometió que iba a impulsar desde el Gobierno y no se han dado los primeros pasos, por lo que pedimos que apremie y que se ejecute alguna vez", ha apuntado.

El concejal 'popular' ha insistido en que el Consistorio matritense "no quiere dejar a nadie fuera y menos a los vecinos" de Aluche y Campamento, que se quejan de que el túnel no llegue hasta la avenida de los Poblados. "Hay una parte de suelo urbano consolidado donde el Ayuntamiento acomete en su totalidad la obra y luego un nuevo desarrollo urbano que está por realizarse. El sentido común dice que quien tiene que hacer la conexión es el Ministerio, que debe agilizar todo para ejecutar la obra cuanto antes", ha indicado.

Por eso, Carlos Izquierdo ha pedido a los vecinos de estos barrios del distrito de Latina, que se volverán a manifestar el domingo para pedir la ampliación del soterramiento, que protesten frente al Ministerio de Transportes. "El Ayuntamiento quiere que se haga, pero hay que resolverlo en el ámbito de la operación Campamento. Ya hay negociaciones con el Ministerio, y van bien. Pero hay que agilizar los trámites y plazos para que se ejecute cuanto antes", ha insistido.

LA OPOSICIÓN PIDE QUE AMPLÍE EL TÚNEL EL AYUNTAMIENTO

En la Tertulia Municipal de 'Canal 33', el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha indicado que la A-5 a su llegada a Madrid, por la que pasan 150.000 vehículos diario, divide a los vecinos del distrito Latina desde el río Manzanares hasta la M-40, por lo que solicita una "solución urgente" para los residentes en los barrios de Campamento y Aluche.

"La promesa original de Almeida, ya en la campaña electoral de 2019, es que saldría el túnel a la altura de la avenida de los Poblados, pero ahora se propone que salga 800 metros antes. Los vecinos de Batán se verán satisfechos, pero en Aluche o Campamento ven que van a seguir sufriendo los mismos problemas de antes más los años en ejecutarse la obra. La única duda era resolver la interconexión la con la carretera de Boadilla", ha manifestado.

Nieto considera que se trata de "un juego de trileros" entre el Ministerio y el Ayuntamiento, por lo que pide que se pongan de acuerdo y que el soterramiento llegue a la avenida de los Poblados para que los vecinos resuelvan sus problemas de "ruido, contaminación y tráfico desmesurado". "Además, la antigua carretera de Boadilla ahora es una vía de doble sentido y pasará a ser una vía de único sentido con dos carriles, pasando entonces a una velocidad a 50 kilómetros por hora", ha apuntado.

Por su parte, el concejal socialista Antonio Giraldo ha apoyado el soterramiento de la A-5 porque "resuelve un problema de espacio público en la brecha urbana que supone hasta ahora la avenida de Extremadura", y ha recordado que el Ministerio se ha comprometido con el proyecto con 154 millones "para financiar la operación hasta la carretera de Boadilla del Monte".

"Cuando el PP prometió el soterramiento no se había hablado de la Operación Campamento. Solo cuando el Gobierno de España ha empezado por fin a agilizar los trámites de este proyecto es cuando el Partido Popular se retrae en estos 800 metros y dice que lo hagan otros", ha censurado.

VOLUNTAD DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Giraldo ha apostado en este punto por hablar y explorar acuerdos y fórmulas entre ambas administraciones ya que hasta ahora "hay bastante consenso y voluntad de colaboración por ambas partes". "El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo económico y está saliendo adelante la operación Campamento. No podemos cargar promesas del alcalde para que las paguen otros. Hay que solucionar el problema para estos vecinos de Latina", ha apostillado.

Por último, la edil de Vox Arantxa Cabello ha recordado que el soterramiento de la A-5 hasta la avenida de los Poblados fue uno de los puntos para apoyar la investidura de Almeida en 2019 y ha señalado que el primer proyecto presentaba contemplaba toda esa extensión. "Pero en enero se reunieron el PP y el PSOE --el Ayuntamiento y el Gobierno central--, unas negociaciones bajo cuerda, en las que han hecho el paripé y han supuesto una tomadura de pelo para los vecinos de estos barrios, que están indignados porque les han dejado colgados", ha subrayado.

Por ello, Cabello ha instado al Ayuntamiento a que ejecute la obra completa y luego pase la factura al Ministerio. "Y si no lo hace es porque debe de haber otros intereses empresariales, urbanísticos o políticos. O han echado la cuenta y corren el riesgo. No sé por qué no se soluciona. Es una traición muy grande a los vecinos de Aluche y Campamento. Por eso vamos a apoyar todas sus reivindicaciones en Europa o donde haga falta, porque es indecente", ha concluido.