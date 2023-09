Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos: "Somos el municipio que más invierte en Educación, la mejor inversión de futuro"



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha destacado los resultados de un informe que colocan al municipio como el que mas invierte en Educación en la región, lo que a su juicio supone "la mejor inversión para el presente y el futuro".

"La Educación es solidaridad, igualdad, experiencia, conocimiento, cuidar tu ciudad. Pero no hablo una educación sectaria o ideológica, sino una educación de calidad, por la que los dos partidos políticos más importantes de España se deberían poner de acuerdo para firmar un gran pacto de Estado", ha defendido durante la inauguración de la renacida Radio Intercontinental Madrid.

Moreno ha recordado que Tres Cantos es el municipio más joven de la Comunidad, constituido hace 32 años, y que actualmente es una ciudad sede de múltiples empresas del sector tecnológico, innovador, farmacéutico, de data center o audiovisual. Cuenta con 53.000 vecinos censados y cada día vienen a trabajar 30.000 madrileños.

"Somos un municipio generador de empleo y uno de los diez con mayor renta per capita. Y el denominador común para conseguirlo es la Educación. Por eso es tan importante invertir en educación y adecuarla al mercado laboral. Muchos empresarios de Tres Cantos me dicen que necesitan profesionales y no los encuentran", ha manifestado.

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Durante la entrevista, que también ha sido retransmitida por 'Canal 33 TV' de Madrid, el primer edil tricantino ha ensalzado la gestión municipal, que es más cercana y diferente a la autonómica y nacional y como ejemplo ha indicado que la pasada legislatura el 75% de las mociones en el Pleno se aprobaron con unanimidad.

"Hay menos ideología, más proyecto, más escuchar a los vecinos, que te paran en todos los sitios, y más posibilidades de llegar a acuerdos. Porque hay que gestionar para todos", ha añadido el que se convirtió en mayo en uno de los alcaldes más votados de España.

Entre los proyectos para este mandato, Moreno ha hablado del Metropolitan Park, que pretende unir de norte a sur la ciudad con más de 150 hectáreas de vegetación y más 30 kilómetros de carriles bicis y senderos; y que a su vez conectará con el proyecto regional de Arco Verde. "Vamos a seguir mejorando las zonas deportivas, de ocio, naturaleza, con la plantación de miles de árboles que van a proteger ese arroyo", ha apuntado.

El alcalde de Tres Cantos también habló del proyecto de Paraninfo, con el que el equipo de Gobierno pretende configurar una "gran ciudad de dotaciones de futuro", como teatros, bibliotecas espacios deportivos, en un gran campus verde, "que estará en este mandato para dar mejor servicio a los tricantinos".

BUS VAO QUE CONECTE CON PLAZA CASTILLA

Entre los problemas a solucionar es el tema de la movilidad. "Siempre he dicho que el transporte es fundamental y por eso hay que hacer infraestructuras que la mejoren. Va adelante la construcción de la segunda estación de Cercanías, estamos esperando el Bus VAO con Plaza Castilla, el cierre de la M-50, más autobuses... Es cuestión de tener un proyecto global que necesitamos de movilidad en el que necesitamos que colaboren las tres administraciones", ha indicado.

Para lograrlo, esta legislatura suma al cargo de regidor el de diputado autonómico. "La Asamblea es al final la Cámara de todos los madrileños y qué mejor que llevar la experiencia, el trabajo, las quejas de cada municipio para que todos los consejeros puedan tomar nota. Además, los diputados no solo estamos debatiendo y haciendo propuestas, sino que estamos por los municipios", ha insistido.

Por último, Jesús Moreno quiso dedicar unos minutos a lamentar la pérdida de dos grandes profesionales periodísticos como Pepe Domingo Castaño y María Teresa Campos y a aplaudir la vuelta de Radio Intercontinental, reconociendo que si ahora está donde está fue gracias a escuchar los debates políticos del mítico programa 'Caliente y Frío', que volverá a la nueva frecuencia de esta radio en el 95.4 de la FM madrileña. "Os deseo mucho éxito en este nuevo caminar de esa radio que tiene tan gran historia", ha finalizado.