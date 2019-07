Joaquín Leguina cree que "lo lógico" es que Díaz Ayuso gobierne la Comunidad de Madrid porque tiene "más votos"

Publicado 11/07/2019 12:14:46 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha asegurado este jueves que "lo más lógico" es que sea la candidata del PP al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, quien presida el próximo Ejecutivo autonómico porque el PP es el partido que "más votos ha sacado con diferencia" dentro del centro derecha en las pasadas elecciones autonómicas.

"No tengo la menor duda, dentro del centro derecha es el PP quien más votos ha sacado con diferencia. Pues lo mas lógico es que sea ella y que la dejen gobernar", ha declarado a la prensa antes de participar en un curso en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial.

Leguina, que se encargó de presentar a la candidata del PP hace unos meses en un desayuno, ha aclarado que "no es que prefiera" al centro derecha porque "no les ha votado". También ha dicho, en referencia velada a Ciudadanos y Vox que "si uno no se quiere ver con el otro porque como está sarnoso le va a pegar la sarna, empezamos mal".