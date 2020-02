José Manuel Franco priorizará la igualdad y "poner la seguridad al servicio de la libertad" como delegado de Gobierno

Actualizado 17/02/2020 13:13:59 CET

El nuevo delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha prometido este lunes, en su discurso de toma de posesión del cargo, priorizar la igualdad, luchar contra la violencia de género y "poner la seguridad al servicio de la libertad", entre otras cuestiones.

En un acto institucional, al que han acudido la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida, Franco ha agradecido en primer lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "apoyo y confianza" y espera "estar a la altura del cargo" con "tanta humildad como responsabilidad".

"La Delegación de Madrid es una casa abierta a todos, comprometida con el bienestar y desarrollo de los ciudadanos, que siempre encontrarán a un delegado dispuesto a escuchar y trabajar con ahínco. Me propongo colaborar con lealtad institucional con la única finalidad de mejorar la vida de la ciudadanía madrileña con más libertad, derechos y justicia", ha manifestado.

El representante del Gobierno central en España ha aseverado que "cuando uno ama la democracia, ama la libertad propia, pero también la de los demás". Por ello, se ha comprometido a "garantizar la libertad real de todas las personas madrileñas". "Solo respetando la libertad se respeta la dignidad. Por eso la seguridad cobra importante relevancia", ha dicho.

En este sentido, aboga por la "seguridad justa y democrática que nos garantizan" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estamos. "Contamos con su lealtad, preparación y profesionalidad. Es un orgullo poder decir que la Policía, Guardia Civil, Ejército y Policía Local están plenamente implicadas en los derechos y libertades de las personas. Me comprometo a poner la seguridad al servicio de la libertad. Debe hacerse desde la transparencia", ha explicado.

José Manuel Franco ha esgrimido que la seguridad en democracia "no está reñida con la libertad". "Todo lo contrario. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Madrid velarán por la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. El orden no se consigue desde la represión, sino que es fruto del respeto a los individuos. La seguridad nunca debe deshumanizarse", ha dicho.

Según ha explicado, debe basarse en la convivencia, la diversidad y la compresión del otro, ya que no debe permitirse que quien tenga la posición de poder la imponga como una regla "fruto del capricho o la conveniencia".

IGUALDAD Y AGENDA SOCIALISTA

El también secretario general de los socialistas madrileños ha afirmado que Madrid "es uno de los corazones del país, pero queda mucho por hacer en materia de igualdad, donde confluyen todos los desafíos en un mundo cambiante y complejo".

Así, apuesta por el desarrollo y la búsqueda de una mayor igualdad y justicia social. "Hay que prestar atención a los problemas de las grandes poblaciones pero también de las zonas amenazadas por la despoblación y el envejecimiento. Potenciaré los avances que se produzcan en materia laboral y social. Un país y una región es rica si sus ciudadanos disfrutan del bienestar", ha dicho.

Una labor prioritaria para el nuevo delegado del Gobierno es garantizar la seguridad y el disfrute de los derechos y libertades de las mujeres en la región. "Desde la unidad contra la violencia de género, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nuestros esfuerzos se dirigirán a cuidad, acompañar y proteger a las mujeres que ven amenazadas la seguridad y la vida por esta pandemia que es el machismo", ha apuntado.

En este punto, ha recordado el año galdosiano en un homenaje a las mujeres del escritor canario, "precursoras de una lucha inacabada". "Pondré lo mejor de mí en la gestión de la lucha contra la violencia de género con valentía y determinación., ha insistido.

Por último, Franco ha querido dar las gracias a Madrid porque representa "la esencia de lo que significa ser español, gente abierta y fraternal, comprometida, solidaria, amante de la libertad y la tolerancia". "Madrid me ha dado tanto que sería imposible devolverle tanta gratitud. Estoy en deuda con este lugar porque aquí he crecido como el ciudadano, persona y político y porque aquí ha nacido la persona que se ha convertido en el centro de mi vida", ha dicho, en referencia a su hija.

El delegado ha aceptado que trabajará mucho "día a día y sin descanso" y ha terminado su discurso citando a William Shakespeare: "Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor".

CARMEN CALVO ABOGA POR LA LIBERTAD INSTITUCIONAL

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno central ha hablado durante su discurso de la lealtad institucional, "que no es una opción, sino una obligación para comprometerse con el interés general, por el bien común, por servir a los intereses de los ciudadanos, transversales e indiscutible, y lo que esperan de todos nosotros".

"Son muchas más cosas de las que somos iguales que diferentes. Por eso la lealtad será el modelo de trabajo constante del Gobierno y esta Delegación. La lealtad con otras administraciones, directa con la participación cada vez más deseable e intensa de la sociedad civil, a la que todos servimos. No hay otro método 40 años después, alejándonos de la dictadura y de tiempos oscuros de nuestro país, donde este país manifestó en algún momento de manera dramática que no éramos capaces de respetarnos en la diversidad unos a otro. Esa es la gran tarea de la política española. No hay otra manera", ha esgrimido.

Calvo ha indicado que Madrid es "un gran laboratorio" de lo que es España, como capital del Estado, su manera de acoger a los que vienen de fuera, "un gran valor a proteger con criterios de seguridad y grandes valores éticos, donde nadie es más que nadie, donde cada día traiga esperanza a quienes necesitan que la solidaridad entre todos y las instituciones respondan a sus muchas necesidades".

A juicio de la vicepresidenta, en esto deben encontrarse todos los políticos y por eso agradece que en el acto hayan estado presentes cargos públicos madrileños del PP y Cs. "Son momentos complejos para la política pero abren extraordinarias posibilidades y ventanas a hacerlo mejor, en el único camino del que no nos podemos desviar: proteger y ensanchar la democracia, trasladarla a otras generaciones para que nadie sienta el más mínimo resquemor e inquietud de que hemos trazado por fin una manera de convivir en el país que no tiene punto de retorno", ha manifestado.

Carmen Calvo ve en las delegaciones de gobierno una "extraordinaria garantía de la unidad" de España, pero también de la unidad social, de la cohesión a través de la igualdad y solidaridad "de quienes viven en una democracia que les da respuesta".

"Lo van a hacer bien porque conoces bien este territorio, porque practicas la política desde los principios éticos y virtudes cívicas. No tengo ninguna duda. Empléate a fondo en aquellos elementos que provocan dolor e inseguridad, la lucha contra la violencia machista, la protección de los menores, la ayuda y confort a nuestros mayores. Madrid es una gran oportunidad siempre para la vida cotidiana y la política. Lo tienes a tu alcance. Todos esperamos lo que tú sabes hacer, hacerlo bien", le ha dedicado al nuevo delegado del Gobierno.

En el acto también han estado presentes el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y otros municipios y alcaldes de la región. También había diputados socialistas regionales y nacionales, además de los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, entre otros.

