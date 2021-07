Un joven sufre una agresión homófoba en Conde Duque

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven sufrió la madrugada del domingo en el madrileño barrio de Conde Duque un ataque homófobo por parte de otro hombre que, tras increparle con sus amigos con insulto de "maricón", se acercó por detrás y le pegó un puñetazo en la cara. El agredido es vocal vecino de Más Madrid en Chamberí.

Los hechos según relata en sus redes sociales la víctima, Ibón Gutiérrez, ocurrieron sobre las 3 de la madrugada en un parque de esa zona. Estaba con un amigo cuando un grupo de cinco jóvenes les pidieron tabaco y luego cerveza, a lo que se negaron. Su última propuesta fue "Maricones de mierda, ¿por qué no le dais la lata a mi amigo".

Los dos jóvenes pidieron a los atacantes que "les dejaran en paz", pero al negarse decidieron huir cruzando la calle a toda prisa para alejarse de los violentos. "Sin embargo, no tuvimos tiempo. Uno de ellos se acercó por detrás y me cruzó la cara. Me quedé en shock, ¿no habíamos aprendido de estas últimas semanas", se pregunta la víctima, en referencia al asesinato del coruñés Samuel Luiz al grito de "maricón de mierda".

El amigo de Ibón intentó dialogar con los agresores pero acabaron huyeron. Entonces, llamaron a la Policía, que les animó a denunciar, como hicieron poco después en la cercana comisaría de Leganitos, donde "les trataron muy bien". "No me dolió el golpe, sino su homofobia", señala.

La víctima aludió al último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales, que concluye que en la Unión Europea el 24% de las víctimas que sufre LGTBIfobia no denuncia las agresiones. "Lo que no de denuncia no se investiga; impunidad para los agresores", escribe Ibón, al tiempo que anima a todos a denunciar "desterrando el miedo y visibilizando a los agresores".