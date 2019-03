Juan Romo, reelegido rector de la UC3M tras ser el único candidato y obtener 579 votos a favor y 1.317 en blanco

Publicado 06/03/2019 10:42:28 CET

GETAFE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Romo ha vuelto a ser elegido rector de la Universidad Carlos III (UC3M), tras ser el único candidato que se ha presentado a las elecciones, con 579 votos a favor, 1.317 en blanco y 137 nulos, según han informado desde el centro universitario.

Romo ha obtenido, entre Cuerpos Docentes Universitarios, 231 votos a favor y 146 en blanco; entre profesores contratados doctores, asociados, eméritos, visitantes y asimilados, 96 votos a favor y 64 en blanco; entre ayudantes doctores, ayudantes, becarios de investigación y asimilados, 37 votos a favor y 27 en blanco; entre estudiantes de grado, 115 votos a favor y 663 en blanco; entre estudiantes de postgrado, 28 votos a favor y 24 en blanco; y entre personal de administración y servicios, 72 votos a favor y 393 en blanco.

El escrutinio se ha realizado con las ponderaciones previstas en el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad, a través de profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (54%), profesores contratados doctores, asociados, eméritos, visitantes y asimilados (8%), ayudantes doctores, ayudantes, becarios de investigación y asimilados (10%), estudiantes de grado (15%), estudiantes de postgrado (5%) y personal de administración y servicios (8%).

Juan Romo es licenciado en Ciencias Matemáticas con Premio Extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en Matemáticas por Texas A&M University, realizando una estancia postdoctoral en City University of New York.

También fue profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y en la UC3M, donde actualmente es catedrático.

En 2015, Juan Romo fue elegido rector por primera vez con 771 votos a favor, 804 en blanco y 221 nulos, obteniendo el 57,5% del voto ponderado válidamente emitido ya que, aunque solo se presente un candidato, las elecciones se celebran según lo previsto.