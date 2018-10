Juana Rivas recoge el Premio 8 de Marzo en Getafe: "He pasado de sentir vergüenza a poder ayudar a otras mujeres"

Publicado 09/03/2018 18:51:14 CET

GETAFE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juana Rivas ha asegurado en Getafe que su lucha servirá para "muchos niños y mujeres", tras recoger el Premio 8 de Marzo del Ayuntamiento en un acto en el Teatro Federico García Lorca de Getafe.

"Me siento orgullosa y os doy las gracias a todos y todas los que me estáis apoyando y deciros que no voy a parar", ha señalado durante su intervención. Rivas, que recogió emocionada el Premio 8 de Marzo de ámbito nacional de manos de la alcaldesa Sara Hernández, afirmó sobre su situación que ha pasado "de sentir vergüenza a poder decirlo y así ayudar a otras mujeres y niños".

La alcaldesa getafenese ha manifestado que por la igualdad no van a dar "ni un paso atrás", ya que quieren los derechos que les corresponden: "Nos queremos vivas y no consentimos que más mujeres mueran por violencia machista, porque reclamamos que las leyes garanticen nuestra dignidad".

Por su parte, el Partido Popular de Getafe justificó su ausencia porque "la alcaldesa ha decidido secuestrar el evento y entregarlo al feminismo excluyente, que bajo ningún caso representa a las mujeres del municipio".

En su opinión, la alcaldesa, "con una actitud impropia de su cargo, se ha situado de nuevo al lado de aquellos que se toman la justicia por su mano, que desprecian las leyes y que anteponen sus ideologías y planteamientos por encima de los derechos de los demás, como ha ocurrido con la defensa hacia delincuentes como Alfon o Andrés Bódalo, que agredió a una mujer embarazada".