Una jueza envía a prisión a los detenidos por el asesinato de la heredera de la mercería Pontejos

Agentes de la Guardia Civil junto a la finca de Galapagar donde una mujer de 80 años fue asesinada en mayo de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos por la Guardia Civil por la supuesta comisión el pasado mayo del homicidio de E. C., la heredera de Almacenes Cobián, situados en la Plaza de Pontejos.

Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, a uno de los detenidos también se le imputa un delito de encubrimiento. Las cuatro personas serán investigadas por un delito robo con fuerza en casa habitada en concurso medial con un delito de homicidio o asesinato.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado martes a cuatro personas como sospechosas del asesinato el pasado 6 de mayo en Galapagar de una mujer de 80 años, quien fuera heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian.

Dos de los individuos fueron interceptados en esta misma localidad, otro en la ciudad de Madrid, y el cuarto en Villajoyosa, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado. Entre los detenidos están los supuestos autores materiales del asesinato.

Dentro de la operación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Galapagar.

EN SU FINCA DE GALAPAGAR

Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda de la finca de la anciana en la calle Mandril de la zona residencial de La Navata, en Galapagar. En aquél terreno se estima que irrumpieron al menos tres personas que, tras amordazar, maniatar y agredir a la anciana, terminaron por provocarle unas lesiones que le costaron la vida.

Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria. En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

A pesar de que las primeras estimaciones apuntaron a que los sospechosos podrían haber huido por la puerta principal por la que previamente habían entrado, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan ahora a que en realidad podrían haber abandonado el lugar por un acceso lateral de la finca. Desde allí, habrían avanzado unos pocos metros hasta una vereda por la que discurre el río Guadarrama.