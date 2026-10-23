Una jueza envía a prisión sin fianza al detenido por matar a su pareja en Carabanchel (Madrid)

Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una mujer en una urbanización de Carbanchel - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado está mañana el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre puesto a su disposición como supuesto autor de la muerte violenta de su compañera sentimental esta semana en el madrileño distrito de Carabanchel.

Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, el arrestado será investigado por la supuesta comisión de un delito de asesinato. Los hechos ocurrieron el martes, cuando la Policía Nacional recibió un aviso sobre una mujer herida por arma blanca en el portal de una urbanización de la calle Ontanilla.

En torno a las 14.45 horas, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) fue alertado de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A su llegada, los sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112 encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente en el tórax y el abdomen. Los equipos sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladarla en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente falleció.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, los agentes determinaron la identidad del presunto responsable y establecieron un dispositivo de búsqueda. El hombre fue localizado en el interior de su vehículo por agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Usera-Villaverde, en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías.

El Grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se hicieron cargo de la investigación, en la que también colaboró la Policía Municipal. Los agentes investigan el caso como un posible asesinato por violencia de género.