'El Juli' se despide este sábado de Las Ventas en la corrida inaugural de la Feria de Otoño

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, asiste mañana sábado a la corrida inaugural de la Feria de Otoño, en la que el diestro madrileño Julián López 'El Juli' se despide de la Plaza de Toros de Las Ventas, coincidiendo en el 25º aniversario de su alternativa.

De hecho, el coso madrileño dedica una exposición monográfica a este diestro, "uno de los más grandes nombres de la tauromaquia española y mundial", que se despedirá de la afición madrileña en la próxima Feria de Otoño tras 25 años de trayectoria.

A la inauguración de la exposición acudió la semana pasada el propio torero y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que indicó que 'El Juli' ha vivido en la plaza "sensaciones que la han engrandecido como persona, pero jamás ha perdido ni la verdad ni la intensidad en su trayectoria profesional".

"Ha atravesado momentos fáciles de gozar del favor del público y otros mucho más duros y en todo este tiempo nunca perdió la energía, el compromiso, la vocación o la magia", aseguró Ayuso, para añadir que "su carrera ha sido deslumbrante".

Julián ha vivido 1.860 tardes de toros, ha liado 3.900 animales, ha cortado 3.000 orejas y 100 rabos. Empezó en este mundo con 9 años, cuando se puso delante de un becerro en su pueblo. Luego entró en la escuela de tauromaquia madrileña, en la que coincidió con Miguel Abellán, hoy presidente del Centro de Asuntos Taurinos, quien también le ha dedicado unas palabras de elogio.

Siendo aún un niño, 'El Juli' se fue a México torear y en Nimes en el matador de toros más joven de la historia. "El mundo del toreo le ha enseñado a Julián una disciplina y principios difícil de ver en otros sitios. Decía que llenarse de ego puede hacer que pierdas la referencia de lo que eres, y no lo falta razón. En su casa de las Ventas Julián ha sido observado y siempre ha dado lo mejor de sí mismo. Madrid se siente orgullosa de 'El Juli'", añadió la presidenta.

"Espera que su retirada no sea definitiva. Aunque es un final de una etapa nos gustaría que sea algo más porque a todos nos gustaría verte protagonizar tardes de gloria", concluyó Ayuso, acercándose al torero con la pregunta "¿Te lo has pensado bien?".

Por su parte, Julián Díaz visitó también la exposición, acompañado además de la presidenta regional y de Miguel Abellán, con el torero José Ortega Cano, el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano y el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano.

"Está toda mi trayectoria reflejada en esta exposición y en estos momentos últimos de mi carrera tenga melancolía de todo lo vivido. La palabra que más me llega siempre es la de gratitud. No hay ninguna carrera de ningún profesional que no sea gracias al público. Mi longevidad es porque el público me ha querido y respetado y mi mayor sensación es cuando he sentido la comunión entre toro y público. Gracias a las familias, apoderados, ganaderos, peridositas y empresarios. Gracias y hasta siempre", ha dijo.

LA EXPOSICIÓN

La sala Antonio Bienvenida acogerá la muestra sobre la trayectoria profesional del diestro natural de la localidad madrileña de Velilla de San Antonio, que celebra sus 25 años de alternativa este año y que, como él mismo anunció el pasado mes de julio, se retirará de los ruedos en 2023, realizando su último paseíllo en el coso más importante del mundo el 30 de septiembre.

La muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre, y se podrá visitar los días de festejo, que será gratuita en horario de mañana y que por las tardes, al coincidir con los espectáculos taurinos de la feria, requerirá de la entrada para poder acceder.

Organizada por el Gobierno regional y la empresa gestora Plaza 1, esta exhibición sobre 'El Juli' reúne significativas piezas que van desde sus trajes más emblemáticos, a capotes de paseo, carteles, fotografías, algunas cabezas de toro históricas y trofeos.

La Comunidad de Madrid distinguió el pasado mes de marzo a esta figura del toreo con el Premio de la Cultura, en la categoría de Tauromaquia, en la XXI edición de estos galardones, en reconocimiento a su carrera como matador de toros en la que encabezó el escalafón en 1999, 2000 y 2002.