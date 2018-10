'El Juli' estará en la Feria de San Isidro, que contará con el nuevo festejo internacional 'Seis Culturas'

Publicado 07/03/2018 15:11:56 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

'El Juli', uno de los triunfadores de la pasada temporada, toreará finalmente en la Feria de San Isidro de Madrid de 2018, que un año más no contará con la presencia de José Tomás, según han señalado a Europa Press fuentes del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que se ha reunido esta mañana para aprobar los carteles de la feria.

Tras la reunión, el presidente del Consejo y también consejero de Presidencia, Justicia, Ángel Garrido, ha señalado que será esta noche cuando se conocerá el cartel de San Isidro en una cena de personalidades del mundo taurino, que contará con la presencia del Rey Juan Carlos.

"Están un año más todos los que tienen que estar, todos los matadores que uno puede pensar. Están los mejores y las figuras emergentes. Son 34 días de festejos con los mejores ganaderos. Tendremos un San Isidro a la altura de lo que merece la plaza de toros número uno del mundo. No creo que nadie pueda quedar defraudado", ha dicho.

Durante estos 34 días (incluidas las corridas extraordinarias de la Prensa y Beneficencia), se lidiarán reses de 28 ganaderías de diferentes encastes, con la vuelta de nombres como los de Baltasar Ibán y Partido de Resina y el cierre del ciclo isidril con los toros de Victorino Martín.

Durante la Feria, que se prevé que congregue a unos 650.000 aficionados, Las Ventas también acogerá más de 20 actividades culturales diversas y 14 exposiciones de pintura, escultura, fotografía e, incluso, cómics taurinos, entre las que destaca la que homenajeará al maestro Dámaso González. Este año, durante toda la temporada taurina (del 25 de marzo al 12 de octubre), el coso madrileño celebrará 74 festejos.

LA FERIA MÁS INTERNACIONAL

Garrido ha adelantado, eso sí, que este año que San Isidro realzará el "carácter internacional y el valor universal" de la tauromaquía y habrá matadores de muchas nacionalidades. "Los toros es algo muy español pero también son un Bien de Interés Cultural y pertenecen a todos. Es una idea buena por parte de la empresa es buena y hay que resaltarla. Habrá un festejo de las Seis Culturas, y toreros de seis nacionalidades. Será el 'leit motiv' de esta feria. Es algo que interesa", ha dicho.

De este modo, el también portavoz del Gobierno regional ha señalado que Madrid se convertirá en mayo "en la capital mundial del toreo, donde vienen los mejores toreros de los mejores países". "El año pasado se creó el festejo de la Cultura y este años es una acierto pensar en tantos toreros que hay también en Francia, Portugal y muchos países de América que van a venir y estar en nuestra feria", ha añadido.

AUMENTO DE VISITAS, ENTRADAS Y ABONOS

Ángel Garrido también ha destacado que la feria pasado se vendieron 100.000 entradas más que en 2016. También se vendieron más abonos, incluidos los jóvenes, rompiendo así la tendencia de los últimos años. Además, ha recordado que Las Ventas recibe casi 100.000 visitas al año, convirtiéndose en uno del so diez lugares más visitados por turistas en la región.

El consejero ha subrayado que solo la Feria de San Isidro generó el año pasado 72 millones de euros. "El toreo es un valor cultural, económica y turístico y, por lo tanto, estamos obligados, y así tenemos el mandato de la presidenta, Cristina Cifuentes, de conservalo, protegerlo y de mejorarlo", ha puntado.

Además del cartel, la reunión de este mediodía también ha tratado el futuro de la tauromaquia y qué medidas tomar para que no solo no decaiga, sino que aumente la afición. "Ha sido expuesto hoy y es una labor importante que pueda hacer el Consejo. No es la función que ha hecho normalmente, pero nos podrá venir bien a todos", ha manifestado Garrido, que también ha incidido que el mundo del toro es "muy plural" y "no atiende a definiciones ideológicos.

"El mundo del toro es muy plural, como la sociedad, y así ocurre con un festejo que es popular, que creo que es una definición perfecta del mundo del toro. Nos gusta contar con persona de todos los signos políticos para darnos su opinión y contarnos qué se debe hacer", ha ahondado.

Respecto a las obras de remodelación integral de la plaza anunciadas, el presidente del Consejo de Asuntos Taurinos ha recordado que no afectarán al calendario de festejos y mucho menos a San Isidro. "Con anterioridad, hay una primera reparación de las cubiertas, que se hará poniendo el andamiaje. En definitiva, se trata de ir acompasando las obras al calendario taurino. No queremos interferir. Y es complicado. La plaza de Valencia se cerró para hacer unas obras menores que estas", ha señalado.