La Junta Electoral avala que Telemadrid no dé cobertura informativa a Más Madrid tras rechazar su recurso

Actualizado 06/05/2019 21:46:55 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado la reclamación de Más Madrid contra la propuesta de cobertura informativa de la corporación de Radio Televisión Madrid, que le excluía de la misma, al entender que "no resulta un derecho para las candidaturas que no han obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes participar en el reparto de tiempo den los espacios de información.

En el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la representante de la Corporación RTVM ha contestado el recurso señalando que el Plan de Cobertura informativa se ha realizado teniendo en cuenta la normativa electoral y los acuerdos de la Junta Electoral Provincial en los que se considera a la formación política Más Madrid como "partido de nueva creación".

Además, añade que en el plan impugnado "no se ha otorgado cobertura informativa a las campañas realizadas por las formaciones que no han obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes ni tienen la consideración de grupo político significativo", como es el caso de Más Madrid.

"Otorgar una adecuada cobertura informativa a todas ellas, en condiciones de igualdad y proporcionalidad implicaría la disposición de unos medios técnicos y humanos de los que no se dispone y que, salvo error u omisión, nunca se ha producido respecto de un medio público".

Asimismo, para la Junta Electoral Provincial el plan de cobertura informativa aprobado por el Consejo de Administración de RTVM no es contrario a la normativa electoral y por ello procede desestimar el recurso formulado por Más Madrid. Entiende que la falta de inclusión de la formación política recurrente en el referido plan es contraria a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad" que "han de inspirar la actuación de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral".

Para la Junta, no resulta para las candidaturas que no han obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes o que no poseen la condición de grupo político significativo "un derecho a participar en el reparto de tiempo en los espacios de información", un derecho que "tampoco puede deducirse de los principios generales de respeto al pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad de los que se hace expresa la LOREG".

De hecho, al entender que Más Madrid se trata de un partido de "nueva creación", les ha llevado a no incluir a esta formación política en el plan de cobertura a pesar de que el medio, Telemadrid, "sí tenía previsto hacerlo dada la representatividad que ostentan" en la actualidad las personas que forman parte de esta candidatura.

"Este es un hecho innegable que a pesar de su importancia, no puede servir de fundamento para inaplicar la instrucción que constituye la interpretación auténtica del LOREG, en cuanto es realizada por la Junta Electoral Central, que es el máximo órgano de la administración electoral, cuyas instrucciones son vinculantes para esta Junta Provincial de Madrid", ha defendido.

La Junta reconoce que Más Madrid "cuenta con una importante presencia en las instituciones con doce diputados en la Asamblea de Madrid, doce concejales de la actual corporación madrileña, entre los que se encuentra la propia regidora. Sin embargo, la representación institucional, señalan, "no es el criterio al que se debe atender sino exclusivamente haber concurrido a los anteriores procesos electorales".

Además, pese a que Más Madrid afirme que concurre a las presentes elecciones bajo la coalición de Equo, que sí ha concurrido a las últimas elecciones generales, a juicio de la Junta Electoral Provincial, "carece de fundamento", porque concurre "en solitario" tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

En consecuencia, la Junta Electoral ha acordado "desestimar la reclamación formulada por Más Madrid impugnando la propuesta de cobertura informativa de la Corporación RTVM".