La Junta Electoral obliga al PP a retirar su campaña 'Reinicia Getafe" por vulnerar la Ley

Archivo - Campaña del PP de Getafe, 'Reinicia Getafe' - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha requerido al PP de Getafe que retire en un plazo máximo de 24 horas todos los carteles de la campaña publicitaria 'Reinicia Getafe' colocados en autobuses de transporte público y soportes de la vía pública del municipio, al considerar que vulnera la legislación electoral.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta estima la reclamación presentada por el PSOE contra el PP y contra Antonio José Mesa Garrido, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Getafe, por la difusión de esta campaña una vez convocadas las elecciones y antes del inicio de la campaña electoral.

El organismo electoral considera que la publicidad contratada por el PP vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como un acuerdo de la Junta Electoral Central de 2017 sobre la obligación de los poderes públicos de mantener la neutralidad política durante los periodos electorales.

En concreto, la resolución señala que la campaña incluye carteles publicitarios de carácter partidista y con el logotipo del PP en autobuses públicos de Getafe, por lo que entiende que debe procederse a su retirada.

Durante el trámite de alegaciones, el PP solicitó que se desestimara la reclamación y alegó que el plazo por el que había contratado la campaña ya había finalizado, por lo que no se consideraba responsable de que todavía quedaran autobuses con esa publicidad.

Sin embargo, la Junta Electoral sostiene que corresponde al partido realizar las gestiones necesarias para garantizar la retirada urgente de los carteles y le requiere para que lo haga en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo.

La resolución no acuerda por el momento la apertura de un expediente sancionador, aunque advierte de que una reiteración de esta conducta podría dar lugar a su incoación.