La Junta Electoral Provincial desestima el recurso de Más Madrid y confirma la retirada de las lonas sobre residencias

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Más Madrid y ha ratificado la obligatoriedad de retirar las lonas ubicadas en distintos puntos de la capital con el número '7.291', la cifra de muertos en residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19 en la región.

De esta forma, confirma la resolución acordada el pasado día 3 por la Junta Electoral de Zona de Madrid que obligó a retirar las lonas colocadas en la Avenida de la Albufera, en el distrito de Puente de Vallecas, y en la incorporación de la M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en el Parque de la Elipa, en Moratalaz.

El PP presentó ante este organismo un escrito solicitando la retirada las dos lonas porque se podría estar vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones europeas hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Junta resolvió favorablemente a la reclamación del PP y desde Más Madrid se recurrió ante la Junta Electoral Provincial, que ahora ha desestimado el recurso, según la resolución consultada por Europa Press.

El PP presentó una reclamación por la colocación de estas lonas "en periodo de precampaña y, por tanto, prohibido para la realización de publicidad o propaganda electoral y cuyo mensaje resulta además contrario al principio de transparencia que debe regir toda campaña electoral".

No obstante, la formación liderada en Madrid por Manuela Bergerot alega que las lonas "no contienen ningún mensaje referido o que incite al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, ni están firmadas por Más Madrid, ni aluden a ningún partido ni candidato que vaya a concurrir a dicha contienda electoral", por lo que "en coherencia con la interpretación del Tribunal Constitucional de las restricciones aplicables en función de la ley electoral, no se está vulnerando nada".

"CONNOTACIÓN ELECTORALISTA"

Tanto la Junta Electoral de Zona de Madrid como la Junta Electoral Provincial han determinado en sus resoluciones que existe "connotación electoralista" ya que las lonas están dirigidas a persuadir al ciudadano para no vote a un partido concreto. Más Madrid está integrado en Sumar y concurre en su lista de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio.

En este sentido, aprecian que se trata de una actividad prohibida en el artículo 53.2 de la LOREG, tal y como sostenía el PP. En las alegaciones presentadas por Más Madrid, el partido político indica que la convocatoria de elecciones europeas y todo lo vinculado "se circunscribe a dichos comicios al Parlamento Europeo y, por tanto, a las candidaturas que se presentan por las distintas formaciones políticas y a las actividades realizadas por ellas".

En cambio, la Junta Electoral Provincial no lo ve así. "La propaganda electoral que se realiza con la colocación de las lonas afecta a cualquier convocatoria electoral y, por lo tanto, a las elecciones al parlamento europeo, no siendo admisible el argumento" aludido por Más Madrid.