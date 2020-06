La Junta de Fuencarral argumenta que en el local vecinal de Las Tablas se realizan "actividades no permitidas"

La intención de la Junta es dedicar la instalación El Palomar a actividades dirigidas a la formación y creación de empleo, así como a actividades de ocio y difusión de la cultura

La Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, presidida por Javier Ramírez (PP), ha argumentado que en el espacio El Palomar se llevan a cabo "actividades no permitidas" por parte de la Asociación Vecinal de Las Tablas, sumado a que ha llegado la finalización de la autorización demanial, han trasladado fuentes del distrito a Europa Press.

La intención de la Junta es dedicar la instalación El Palomar a "actividades dirigidas a la formación y creación de empleo que beneficien a todos los vecinos, así como a actividades de ocio y difusión de la cultura".

Javier Ramírez ha remitido este viernes una notificación a la Asociación de Vecinos de Las Tablas en las que les informa de que tienen un plazo de ocho días antes de ser "desahuciados" del espacio, ha informado la entidad vecinal en un comunicado. El local fue cedido hace siete años, en 2013, por un concejal también del PP, y ahora mismo está siendo empleado como despensa solidaria para dar respuesta a las consecuencias en el barrio de la Covid-19.

Fuentes de la Junta han aclarado que todo "responde al fin de una autorización demanial y la constatación de que allí se realizan actividades no permitidas", por lo que, por lo tanto, "no se trata de un desahucio sino que supone el cumplimiento de la normativa vigente".

Según las mismas fuentes fue el pasado 22 de enero cuando la Junta Municipal comunicó a la asociación el fin de la autorización y les advertía entonces del "uso indebido" que estaban realizando en el espacio, algo que "ya se les había comunicado en diversas reuniones previas, en las que se les había advertido de que, en caso de no cesar en estas actividades ilegales, la Junta procedería a recuperar dicho espacio".

TALLERES "NO AUTORIZADOS" CON LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO

"El único fin para el que fue cedido el espacio El Palomar es para el ejercicio de actividades de educación e interpretación ambiental, no como sede social de la Asociación de Vecinos", han destacado desde la Junta, que han detallado que las únicas actividades permitidas "son las propias del aula ecológica, si bien los servicios técnicos municipales comprobaron que allí se desarrollan actividades y talleres no autorizados en los que se emplea la imagen del Ayuntamiento y por los que se cobran importes a los usuarios que no están fiscalizados, algo que está prohibido".

Es la razón por la que se les envió una carta el 22 de enero advirtiéndoles de que no podían continuar en esta situación. A esto suman que en estas instalaciones "se almacenaban alimentos, hecho que no se ha puesto en conocimiento de la Junta Municipal y que, no sólo no está autorizado, sino que desde el pasado 12 de marzo el Ayuntamiento de Madrid decretó el cierre de los centros culturales, escuelas municipales y espacios municipales, entre los que se encuentra El Palomar".

"Si un vecino o entidad se hubiera puesto en contacto con la junta para solicitar un espacio donde almacenar alimentos durante la pandemia se les habría facilitado un espacio para llevar a cabo esas actividades", han asegurado en la concejalía que dirige Javier Ramírez.

La Junta Municipal "debe garantizar a los vecinos que se prestan las actividades culturales en condiciones óptimas cumpliendo la normativa en materia de seguridad e higiénico-sanitaria, en materia laboral y en materia de aforo, respetando rigurosamente los procesos de admisión y no cobrando precios no regulados para dichas actividades".

MISMAS ACTIVIDADES EN OTRAS INSTALACIONES

Asimismo, la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo está "trabajando en garantizar la continuidad de las actividades culturales que demandan los vecinos de Las Tablas y está previsto asumir la gestión de las mismas en otras instalaciones municipales".

En El Palomar la asociación de vecinos de Las Tablas había levantado una despensa solidaria, además de ser el punto de encuentro desde hace años de actividades socioculturales, medioambientales y de interés general para el barrio. También era utilizada como sede social de la asociación vecinal, ha explicado la entidad ciudadana en un comunicado.

El presidente de la entidad ciudadana de Las Tablas, Lorenzo Álvarez, ha defendido que El Palomar es empleado "para la realización de actividades de interés general con absoluta satisfacción por la mayoría de los vecinos y vecinas, que no disponen de ningún centro cultural, biblioteca o deportivo, a excepción de éste, para que las familias puedan realizar actividades socioculturales en el barrio".

La decisión del Ayuntamiento de Madrid "supondrá el despido de 17 docentes y el cese de estas actividades, que sumaban a 400 alumnos, que tendrán que salir del barrio para seguir continuando con sus actividades de ocio". También supone el final del proyecto de huerto urbano de las instalaciones del Palomar, "que cada fin de semana recibía a decenas de familias hortelanas, que desinteresadamente mantenían el huerto mientras recibían formación en agricultura", han indicado en la asociación.