La Junta de Gobierno aprueba la gratuidad total en la matriculación en las escuelas infantiles

Publicado 24/01/2019 14:23:58 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la gratuidad total en la matriculación en las escuelas infantiles, ya sean de gestión directa como indirecta, una acción que forma parte del acuerdo presupuestario con el PSOE, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre, en rueda de prensa.

De este modo, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del Servicios de Escuelas Infantiles para favorecer la escolarización temprana y la conciliación de la vida familiar y laboral.

El establecimiento de la gratuidad de la cuota de escolaridad para el curso 2019-2020, gestionadas por el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, supondrá que el Ayuntamiento asuma los importes que hasta ahora aportan las familias por este concepto, que ascienden a una cantidad anual de 1.078.000 euros.

La modificación de la ordenanza afecta solamente a un aspecto parcial, los artículos 10 y 17 de la misma, que hacen referencia a este tipo de cuotas. Esta nueva modificación continúa la política iniciada por este equipo de gobierno cuyo objetivo es reducir los precios públicos de la red de escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento.

Se abrirá un período de información pública, de 30 días naturales, desde el día siguiente que se publique el anunció en el BOCAM, en el cual se podrán presentar las alegaciones que se consideren.

La red de escuelas infantiles municipales ha ido reduciendo sus tarifas durante los últimos años. El Ayuntamiento ha modificado además los distintos tramos de renta per cápita, en función de los que se abona el precio de escolaridad. Se contemplan, en concreto, precios por tres servicios diferenciados: cuota de escolaridad, cuota de comedor y cuota de ampliación horaria.

La cuota de escolaridad es la que tienen que abonar todas las personas beneficiarias para un horario de 9 a 16 horas. Varía en función de la renta anual per cápita de la unidad familiar. Los importes van desde los 14 euros/mes, para una renta anual per cápita inferior o igual a 5.644 euros, hasta los 174 euros/mes, para una renta anual per cápita superior a 25.725 euros.

Otra de las novedades establecidas por este equipo de gobierno durante los últimos años fue la eliminación del suplemento de 48 euros que tenían que abonar las familias si sus hijos eran menores de un año, así como la reducción del 50 por ciento en la cuota de escolaridad a favor de los menores de cuatro meses que se inscriban en la escuela infantil hasta su efectiva incorporación al centro.

El Ayuntamiento aprobó la construcción de trece escuelas infantiles con una inversión cercana a los 27 millones de euros. Las trece se sumarán a las 56 ya existentes. Estos equipamientos se ubican en los distritos de Fuencarral-El Pardo (3), Moncloa-Aravaca (2), Hortaleza (2), y una en Moratalaz, Usera, Arganzuela, Villaverde, Centro y Retiro.

La nueva red de escuelas infantiles municipales, al margen del sistema establecido por la Comunidad de Madrid, reduce el número máximo de menores por aula, con el objetivo de garantizar la calidad educativa. Las unidades para escolares menores de un año podrán tener como máximo 8 alumnos; las de uno a dos años, un máximo de 13 menores, y las de dos a tres años podrán escolarizar hasta 16 niñas y niños.