La Justicia indemniza al joven inocente que pasó 126 días en prisión por el crimen de Meco (Madrid), aún sin esclarecer

El asesinato de Miriam Vallejo continúa sin resolverse MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de Sergio S. M. a recibir una indemnización de 14.000 euros por los daños morales derivados de los 126 días que permaneció en prisión preventiva como investigado por el asesinato de Miriam Vallejo, la joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado en enero de 2019 en un camino entre Meco y Villanueva de la Torre y cuyo crimen aún no se ha resuelto.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso presentado contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que había formulado ante el Ministerio de Justicia el 23 de julio de 2024.

El tribunal anula la resolución impugnada y reconoce su derecho a percibir 14.000 euros en concepto de indemnización, sin imponer las costas del procedimiento. La Sala tiene en cuenta para determinar esta cantidad el tiempo efectivo de privación de libertad, la gravedad del delito que se le imputaba, la repercusión mediática de los hechos en su entorno residencial y laboral y la pérdida acreditada de ingresos salariales.

Asimismo, valora las consecuencias personales de la prisión preventiva, entre ellas la separación de su residencia habitual y de su familia, así como la convivencia obligada con otras personas en un entorno sometido a las normas y horarios del sistema penitenciario.

EL ADN NO ACREDITABA SU PARTICIPACIÓN

La resolución analiza los indicios que se investigaron durante la instrucción de la causa y señala que la presencia de ADN del investigado en la etiqueta de la sudadera que vestía la víctima no constituye, por sí sola, una prueba concluyente de su participación en el crimen.

En este sentido, destaca que no se encontró ADN de Sergio en la bufanda que llevaba Miriam Vallejo, en la que aparecieron restos de sangre y pelo, ni en el abrigo que podría haber sido utilizado para sujetarla durante el ataque.

Tampoco se hallaron restos genéticos suyos en las muestras tomadas de las manos, uñas, labios, ropa y pelos encontrados en las manos y la boca de la víctima.

La sentencia recoge que no existe certeza sobre el motivo por el que apareció su ADN en la prenda y contempla, entre las posibles explicaciones, que esta hubiera sido utilizada por su pareja, con quien compartía ropa.

UN CRIMEN SIN RESOLVER

Miriam Vallejo, de 25 años, fue asesinada en enero de 2019. Su cuerpo fue encontrado en un camino entre Meco, en la Comunidad de Madrid, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara.

Sergio permaneció en prisión provisional durante 126 días por su presunta relación con los hechos. La resolución de la Audiencia Nacional aborda ahora la reclamación económica por ese periodo de encarcelamiento.

El asesinato de Miriam continúa sin resolverse y, por el momento, no han trascendido nuevos avances sobre la investigación. En junio de 2025 se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias del crimen, pero desde entonces no se han conocido novedades públicas sobre el caso ni se ha determinado la autoría del asesinato.