Un juzgado revoca el nombramiento del gerente de Urbanismo de Móstoles por no cumplir todos los requisitos

El juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, según ha adelantado la Cadena Ser.

El auto fechado a 26 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, y contra el que cabe recurso de apelación, se indica que Espelosín --que fue nombrado en marzo de 2018-- "no reúne los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", y que en el mejor de los casos, sería de "casi 14 años".

Por este motivo, el magistrado ha estimado el recurso interpuesto por uno de los ocho candidatos al puesto entendiendo que la actuación administrativa no era ajustada a derecho y anulando, por tanto, la resolución impugnada por el Ayuntamiento, y el nombramiento de Espelosín como gerente de Urbanismo de Móstoles.

Este se suma a los cuestionados puestos de libre designación que han salido en el último mes y que han acabado con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento.

La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadían a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

Aunque el último nombramiento que causó polémica se refería a Gonzalo Sánchez Oliva, que habría pasado a formar parte del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. A este respecto el Ayuntamiento de Móstoles emitió un comunicado en el que aseguraba que "no es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus".