Kelly Clarkson dona los beneficios de una canción que se utilizará por el Ayuntamiento en los actos contra el maltrato

Actualizado 25/11/2011 6:38:43 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kelly Clarkson donará los beneficios de la canción 'What doesn't kill you (Stronger)' (Lo que no te mata te hace más fuerte), que se utilizará por el Ayuntamiento para los actos contra la violencia de género programados para este viernes, según ha adelantado el Consistorio a través de un comunicado.

La cantante donará los beneficios de las ventas digitales de la canción a la campaña contra la violencia hacia las mujeres. En concreto, la artista cederá 0,72 céntimos de euro por cada compra digital de esta canción, segundo single de su nuevo álbum 'Stronger'. Esta iniciativa coincide con el Día Mundial contra la Violencia de Género que se celebra el 25 de noviembre.

Con esta donación, Kelly Clarkson pretende concienciar a los jóvenes del dramático problema que significa la violencia de género y con este fin grabará un saludo para que se pueda emitir. También subirá esta noticia a sus perfiles en Twitter y Facebook.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, utilizará la canción en todos los actos organizados para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, en los talleres y actividades programadas en los colegios e institutos de Madrid utilizarán en la asignatura de inglés la letra de esta canción para intentar transmitir un mensaje de esperanza cuando una relación amorosa se rompe.