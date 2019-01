Lanzan una campaña contra los caseros de pisos turísticos que dejan las llaves en candados a la vista de cualquiera

Publicado 12/01/2019 12:02:56 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Stop Pisos Turísticos' promueve la campaña 'Comando Loctite' en rechazo a la "turistificación" de Madrid y que invita a los vecinos a inutilizar con pegamento rápido la proliferación de candados de seguridad en las calles para recogida de llaves con el objetivo de "proteger su seguridad".

El 'Comando Loctite' es la respuesta de la plataforma ante la proliferación de candados en los portales de la ciudad, en los que muchos dueños de pisos turísticos depositan las llaves de las casas para no tener que hacer la entrega en persona a los inquilinos.

"Imagina que las llaves de tu casa estuviesen al alcance de cualquiera, en cajas que se rompen con una patada" ha explicado a Europa Press Leticia García, voluntaria de la Asociación de Vecinos de Chueca, una de las que se integran en esta plataforma que nació en junio de 2018.

García ha relatado que uno de los principales miedos de los vecinos del centro es lo relativo a la inseguridad, ya que "se puede colar cualquiera" porque el dueño del piso no hace la entrega de las llaves en persona a quienes han alquilado la vivienda, sobre todo por Internet.

"Seguimos en alerta terrorista de nivel 4 y es lógico que los vecinos tengan miedo de no saber quién se mete en el piso de al lado", ha subrayado.

También ha apuntado que desde la asociación han buscado la forma de que se prohíban estos candados que se proliferan en las calles, pero que "nadie hace caso". "Hemos ido a comisarías de Policía Nacional y nos han dicho que no son denunciables, a la Policía Municipal, que han dicho que no son cosa de ellos, y a los políticos los hemos contactado por redes sociales y no han respondido, como si no fuera con ellos", ha criticado.

A pesar ello, califica la campaña de éxito, ya que han conseguido "mucha visibilidad" y apoyo ciudadano ante estos candados. "Ahora recibimos muchísimas fotos de estas cajas por toda la ciudad", ha celebrado García.

El pasado 10 de diciembre, el Ayuntamiento de Madrid clausuró 710 pisos turísticos y firmó 338 órdenes de cese de actividad después de inspeccionar en agosto cerca de 7.000 viviendas, la mayoría en el distrito Centro.