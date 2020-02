Lasquetty cree que suavizar déficit "no es la solución" e insiste en reclamar el IVA, "dinero de todos los madrileños"

Publicado 09/02/2020 11:11:25 CET

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad Javier Fernández-Lasquetty, ha sostenido que la propuesta de la minista de Hacienda, María Jesús Montero, de suavizar el déficit para compensar la pérdida del IVA de diciembre de 2017 "no es la solución" e insiste en reclamar la cuantía correspondiente a la autonomía, que es "dinero de todos los madrileños".

En una entrevista concedida a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, ha incidido en que lo que no había pasado "nunca" en cuestiones d financiación es que "se discutiera por cada entrega de fondos o por cada transferencia de fondos que tiene que haber a lo largo del año". Algo que, según ha asegurado, ha sucedido desde el mismo momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa.

Lasquetty ha hecho hincapié en que dinero del IVA, 2.500 millones que corresponden a las autonomías, "se lo ha quedado el Gobierno" y a cambio lo que se ofrece es que las comunidades puedan "pedir un crédito". "Esa no es la cuestión. Nosotros no queremos que haya más deuda. Queremos que el dinero esté destinado a donde tiene que estar destinado y no a las arcas de la señora Montero", ha reclamado.

A su parecer, la ministra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tuvo "una oportunidad muy clara de haber rectificado" como se le pedía pero "no solo la desaprovechó", sino que "con un tono muy desafiante" y tal como habla ella "que parece que en vez de dar una explicación está dando una lección, una regañina", dijo que ese dinero no lo iba a dar.

En este punto, ha recordado que desde la Comunidad de Madrid lo que han hecho es ir a los tribunales en el mes de octubre "para defender el dinero de los madrileños". Este recurso ya ha sido admitido a trámite.

En cuanto a los instrumentos ofrecidos, Lasquetty ha sostenido que el Gobierno regional no tiene intención de recurrir a ellos porque no les resulta necesario y ha recordado que, incluso en "los peores momentos de la crisis", Madrid pudo acudir siempre a los mercados que son los que juzgan "el desempeño financiero de cada uno".